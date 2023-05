Veranstaltungen am Wochenende in NWM

Schweineparty in Bonnhagen bei Grevesmühlen: Preise, Abfahrtszeiten Bus-Shuttle und Programm

Am Sonnabend, 13. Mai, steppt der Bär auf dem Hof von Landwirt Dirk Peters in Bonnhagen. Was vor Jahren als private Geburtstagsparty begann, ist heute Ziel von Hunderten Gästen, die sich per Fahrrad oder Bus-Shuttle auf den Weg in die kleine Gemeinde machen. In diesem Jahr sind zwei Busse im Einsatz.