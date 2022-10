Die Lesereise „Literatour Nord 2022/23“ startet wieder am 1. November. Einige bekannte Autorinnen und Autoren werden unter anderem in Rostock aus ihren Neuerscheinungen lesen. Die Tour startet mit Helene Bukowski.

Literarische Reise durch Norddeutschland: Literatour startet in Rostock

Rostock/Hannover. Die „Literatour Nord 2022/23“ startet in Rostock am 1. November mit einer Lesung von Helene Bukowski. Die junge Berliner Autorin liest aus ihrem Roman „Die Kriegerin“. 2019 war Bukowskis Debütroman „Milchzähne“ erschienen. Ihr neuer Roman erzählt von zwei Frauen, die sich von der Bundeswehr kennen – ein Werk, das auch von weiblicher Selbstbestimmung handelt. Die Lesung mit Helene Bukowski findet am Dienstag um 19.30 Uhr im Literaturhaus Rostock statt.

Es ist bereits die 31. Ausgabe der Lesereise, die wieder durch sieben norddeutsche Städte führt. Das sind Oldenburg, Bremen, Lübeck, Rostock, Lüneburg, Osnabrück und Hannover. In diesem Jahr sind fünf Autoren innerhalb der Literatour Nord unterwegs. Neben Helene Bukowski lesen Andreas Schäfer, Senthuran Varatharajah, Steffen Mensching und Fatma Aydemir aus ihren neuen Werken.

Zwei Veranstaltungsorte der Literatour in Rostock

Diese Lesetournee gibt es seit dem Jahr 1992. Partnerin der Literatur Nord ist die VGH-Stiftung in Hannover, die den Preis stiftet. Die Lesereise ist ein Projekt von norddeutschen Kultureinrichtungen, Buchhandlungen, Hochschulen und der VGH-Stiftung. Nach dem Ende der Tour ist in jeder Stadt das anwesende Publikum aufgerufen, den Favoriten zu wählen. Diese Stimme geht dann in das Jury-Urteil ein. Die urteilende Jury setzt sich aus Veranstaltern, Moderatoren und der Stiftung zusammen. Sie vergibt nach dem Wettbewerb den mit 15 000 Euro dotierten Preis der Literatour Nord.

In Rostock wechseln sich die "andere buchhandlung" und das Literaturhaus Rostock wieder als Orte der Lesungen ab. Für Studierende ist der Eintritt frei, es ist allerdings eine rechtzeitige Anmeldung unter reservierung@literaturhaus-rostock.de angeraten. Karten für die Lesungen gibt es in der "anderen buchhandlung" in Rostock (Wismarsche Straße 6).

Weitere Termine der Literatour Nord 2022/23 in Rostock: 22. November, 19.30 Uhr: Andreas Schäfer, „Die Schuhe meines Vaters“, 6. Dezember, 19.30 Uhr: Senthuran Varatharajah, „Rot (Hunger)“, 17. Januar, 19.30 Uhr: Steffen Mensching, „Hausers Ausflug“, 31. Januar, 19.30 Uhr: Fatma Aydemir, „Dschinns“