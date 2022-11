﻿Live-Grafik zur OB-Wahl in Rostock: Wer gewinnt welche Stadtteile? Wie viele Wahlbezirke sind ausgezählt?

350 Gäste erleben am Samstagnachmittag die traditionelle Weihnachtsgala in der Wolgaster Großsporthalle. Der Auftritt von „Marianne & Michael“ in Wolgast hatte Premiere. An lobenden Worten sparten die Künstler nicht. Und: Die Firma AEN unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion.