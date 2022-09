﻿Livestream aus Rostock: Hoffnung für Erkrankte – erstes Long-Covid-Institut eröffnet

Die Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm, Dr. Jördis Frommhold, gründet in der Hansestadt bundesweit einmalige Einrichtung zu Behandlung von Langzeitfolgen durch Corona-Erkrankungen. Hier können Sie die Eröffnung am Samstag ab 12 Uhr in einem Livestream verfolgen.

Rostock. Corona und kein Ende. Die Zahl der Neuinfektionen schnellt auch in MV wieder in die Höhe. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 399 auf 516,1 pro 100 000 Einwohner. Gleichzeitig sorgen sich Mediziner um die Vielzahl von Patienten, die unter Langzeitfolgen der Pandemie leiden. „Allein in MV sind es geschätzt 25 000. Bundesweit geht man von mehr als 500 000 Betroffenen aus.“ Das erklärt Dr. Jördis Frommhold, Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm. Sie verweist auf eine hohe Dunkelziffer. Auf ihre Initiative hin erfolgt am Sonnabend in Rostock die Gründung des deutschlandweit ersten Instituts Long Covid.

Hausärzte registrieren schwere Einzelfälle

Die Diagnostik der chronischen Erkrankung erweist sich als kompliziert. Weisen die Erkrankten doch mehr als 200 verschiedene Symptome auf. Dazu zählen Erschöpfung, Herzprobleme, Gefäßentzündungen und Konzentrationsmängel.

„In den Praxen sehen wir keine Vielzahl dieser Erkrankungen, sondern schwere Einzelfälle. Wichtig ist es, diese rechtzeitig zu erkennen“, erklärt Dr. Thomas Maibaum. Er gehört zu den sechs Fachärzten der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Rostock-Schmarl.

Livestream des Instituts ab Samstag 12 Uhr

Die Gründung eines speziellen Institutes in Rostock, um Betreffenden zu helfen und Forschungsergebnisse zu koordinieren, sei hilfreich, so Dr. Maibaum. Der Verfasser der Leitlinien im Umgang mit Long Covid in der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin dringt auf den Ausbau bestehender lokaler Netzwerke.

„Das Institut könnte als Mittelpunkt der Kooperationen fungieren, als Lotse“, sagt der Präsident der Ärztekammer MV, Prof. Dr. Andreas Crusius. Dabei spielte die Fortbildung der Mediziner wie auch die Forschung an den Universitäten des Landes eine große Rolle.

Greifswalder Unimedizin startet Long-Covid-Studie

Aktuell ist eine Heilung der chronischen Erkrankung nicht möglich. „Umso wichtiger wird es auf der Suche nach wirksamen Therapien, wissenschaftliche Bereiche zu verknüpfen“, erläutert Prof. Dr. Karlhans Endlich. Hier wolle man die neue Einrichtung wirksam unterstützen, so der Wissenschaftliche Vorstand der Unimedizin Greifswald. Er verweist auf eine eigene Long-Covid-Studie. Derzeit nehmen an dieser bereits 180 Patienten teil.

3000 Covid-Fälle in MV als Berufskrankheit anerkannt Den mit Abstand größten Anteil von meldepflichtigen Verdachtsmeldungen für Covid-19 als Berufskrankheit verzeichnet die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Sie hat bundesweit mehr als 9,1 Millionen Versicherte. Die BGW hat seit Pandemie-Beginn in bisher 183 213 Fällen eine Berufskrankheit anerkannt. Am stärksten betroffen sind die Branchen Pflege und private Kliniken. In MVmit 167 281 BGW-Versicherten beläuft sich die Zahl der meldepflichtigen Verdachtsmeldungen auf insgesamt 4441. Bei fast 3000 Frauen und Männern wurde die Berufskrankheit bisher bereits anerkannt. „Leben mit Long Covid– Symptome, Schicksale, Suche nach Therapien“. Die OSTSEE-ZEITUNG startet am 15. Oktober eine mehrwöchige Ratgeberserie zu dieser neuen Volkskrankheit!

„Wir haben im Abstrichzentrum der Unimedizin Rostock tausende von Patienten gesehen und bis zu zwölf Erkrankte pro Tag auf der Intensivstation behandelt. Trotzdem stehen wir bei der wirksamen Behandlung von Long Covid als Mediziner oft noch am Anfang“, sagt Prof. Dr. Micha Löbermann. Der Direktor der Abteilung für Tropenmedizin dringt darauf, unterschiedlichste Ansätze zu wählen, um die Heilungschancen zu verbessern.

Der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand hat bundesweit seit Pandemie-Beginn 241 556 Fälle als Berufskrankheiten registriert. 22 752 Versicherungsfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 bereits als Arbeitsunfälle anerkannt worden.