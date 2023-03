Livestream ab 19 Uhr: Bockhahn informiert über neue Flüchtlingsunterkünfte in Rostock

Hier sind geschickte Hände gefragt: Wer ist MVs bester Melker?

Milchbauern und -bäuerinnen ringen am Donnerstag in Nordwestmecklenburg um den Titel „Landesmeister im Melken“. Der Wettbewerb in Gressow bei Grevesmühlen läuft in drei Disziplinen, die es dem Bauernverband zufolge in sich haben.