﻿Liveticker ab 15 Uhr zum Warnemünder Turmleuchten: Das Riesen-Event in Rostock

Endlich wieder reguläres Turmleuchten in Rostock-Warnemünde! Um das Jahr 2023 wird es heute voll im Seebad. Die OZ berichtet per Liveticker ab 15 Uhr.

Rostock-Warnemünde. Hallo 2023! Um das neue Jahr gebührend zu empfangen, findet in Warnemünde wieder das große Turmleuchten statt. In der Vergangenheit fanden bis zu 80 000 Besucher den Weg in den Rostocker Stadtteil, nach der Corona-Pandemie kann es 2023 wieder ohne Auflagen und Eintritt stattfinden. Die OZ begleitet die Tradition zum Jahreswechsel ab 15 Uhr im Liveticker, außerdem werden wir das Feuerwerk ab 18 Uhr live übertragen. Das Feuerwerk können Sie hier sehen.

Der Liveticker zum Warnemünder Turmleuchten ab 15 Uhr

Im Liveticker werden wir Sie ab 15 Uhr über alles informieren, was beim Warnemünder Turmleuchten passiert: Wie ist die aktuelle Parksituation, was ist mit der Atmosphäre und wie sieht es mit dem Rahmenprogramm aus?