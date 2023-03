﻿Liveticker zu Demo und Zwangsversteigerung: Wird das Rostocker Punkhaus heute verkauft?

Showdown im Rostocker Amtsgericht: Am Mittwoch steht die Zwangsversteigerung der Häuser „Am Bagehl“ an. Gleichzeitig soll es eine Kundgebung geben – denn die Bewohner wollen den Verkauf ihres Zuhauses nicht kampflos hinnehmen. Die OZ begleitet das Geschehen mit einem Liveticker.

Rostock. Kaum ein Hausprojekt ist in MV so umstritten wie die Punkhäuser „Am Bagehl“ mitten in Rostock. Für die einen sind sie ein Schandfleck in der Hansestadt, für die anderen ein subkulturelles Zentrum – und für die alternativen Bewohner natürlich das Zuhause.

Doch genau dieses könnte ihnen nun genommen werden. Durch eine Zwangsversteigerung am Rostocker Amtsgericht an diesem Mittwoch droht die Übernahme des Objektes durch einen neuen Vermieter. Die Bewohner fürchten, dass dieser sie vor die Tür setzen könnte. Ein Drama bahnt sich an.

Demo und Zwangsversteigerung des Rostocker Punkhauses

Für die Lage erscheint der angesetzte Preis mit 330 000 Euro günstig. Doch leisten kann sich die alternative Gemeinschaft dies offenbar nicht. Sie hoffen auf Hilfe durch Rostocks neue OB Eva-Maria Kröger (Linke). Kann diese am Mittwoch liefern?

Zum Showdown im Amtsgericht kommt es daher am Mittwoch ab 9.30 Uhr. Zuvor starten die Punks schon eine Kundgebung gegen 9 Uhr – um auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Geschehen ab 9 Uhr mit einem Live-Ticker.