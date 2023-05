Liveticker vom Rostocker Citylauf: Ergebnisse, Bilder und ganz viele Läufergeschichten

Einzelhandel

Holland-Flair am Rostocker Hopfenmarkt: Neuer Laden „Lieve“ hat Produkte für die ganze Familie

Weil sie vor allem für ihre Kinder immer wieder nach einem Laden wie diesem gesucht, ihn aber nie gefunden hat, gründete Katja Zimmer kurzerhand ihr eigenes Geschäft in Rostock am Hopfenmarkt. Allerdings hat die Mutter einen besonderen Wunsch an ihre Kunden.