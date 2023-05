Liveticker vom Rostocker Citylauf zum Nachlesen: Ergebnisse, Bilder und ganz viele Läufergeschichten

Rostock. Am 21. Mai war es wieder so weit: Ganz Rostock war sprichwörtlich auf den Beinen, denn der 31. Citylauf stand an. Von 10 bis 16 Uhr gehörte die Innenstadt zwischen Neuem Markt und Kröpeliner Tor ganz den Läufern. Zuletzt kamen fast 2400 Teilnehmer zusammen. Mit dabei sind Läuferinnen und Läufer aus zwölf Nationen und Starter aus allen Teilen Deutschlands.

Fünf Wettbewerbe konnten absolviert werden: ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer, der Fun-Run über zehn Kilometer mit Start am Kanonsberg/Lange Straße, der Kinder- und Familienlauf über drei Kilometer ab Neuem Markt, der Rostocklauf über sechs Kilometer ab Neuem Markt und der Staffellauf über fünfmal drei Kilometer, der ebenfalls auf dem Platz vor dem Rathaus begann.

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtete im Liveticker von der Veranstaltung.

