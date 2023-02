﻿Liveticker zum Nachlesen: Hansa Rostock verliert gegen den HSV – Bengalos im Gästeblock

Männer sind als Erzieher in Hort und Kita immer noch in der Minderheit. Heilerziehungspfleger Lutz Bergmann und Hannes Rahn (Sprachfachkraft und Erzieher) geben Einblicke in den facettenreichen Beruf. Warum sich das Bild ändert und was den Job so besonders macht.