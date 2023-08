Maritimes Volksfest

Liveticker zum Nachlesen: 500 000 Besucher kamen zur Hanse Sail 2023 in Rostock

Mehr als 100 Schiffe und Hunderttausende Besucher waren beim größten maritimen Volksfest des Landes, der 32. Hanse Sail in Rostock, dabei. Die OZ war jeden Tag am Stadthafen und in Warnemünde unterwegs und berichtete im Liveticker. Wie die Stimmung war und was Besucher und Veranstalter sagen, können Sie hier nachlesen.