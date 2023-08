Liveticker zur Hanse Sail 2023 in Rostock: Ausfahrten und Bühnenshows locken Besucher

Rostock. Hanse Sail 2023 in Rostock: Zum größten maritimen Volksfest des Landes macht die Hansestadt ihren Namen wieder alle Ehre. Schoner, Koggen, Rahsegler und Barken haben Kurs auf die Stadt genommen und werden in den Häfen Rostocks erwartet. Zur 32. Auflage der Hanse Sail kommen etwa 150 Traditionsschiffe an die Kaikanten. Wieder dabei: Das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die „Gorch Fock“.

Wir berichten ab Mittwochnachmittag (9. August) täglich hier im Liveticker über Neuigkeiten, zeigen Eindrücke in Fotos und Videos, sind bei den Höhepunkten dabei und sprechen natürlich mit den Menschen auf der Hanse Sail.

Hanse Sail 2023 in Rostock hier im Liveticker verfolgen

Und da ist jede Menge los: Das Landprogramm in der Innenstadt, am Stadthafen und in Warnemünde reicht von Konzerten, Ausstellungen und Festivals bis zu einem Wissenschaftscampus der Universität und sportlichen Events namhafter Rostocker Vereine.

Aber auch im Seegebiet vor Warnemünde und auf Konzertausfahrten vom Stadthafen wird den Besuchern viel geboten: Bei Wettrennen großer Schoner oder Ausfahrten mit der Band Keimzeit ist gute Unterhaltung garantiert. Und selbst wenn die Sonne schon lange untergegangen ist, hält die Hanse Sail ein aufregendes Nachtleben bereit: Feuerwerk und Strand-Kino sowie viele Partys zu Wasser und an Land lassen Rostock vier Tage lang nicht schlafen. Wir nehmen Sie mit auf die 32. Hanse Sail.

OZ