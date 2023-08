Live Maritimes Volksfest

Liveticker zur Hanse Sail 2023 in Rostock: Zum Feierabend füllt sich die Meile am Stadthafen

Familie Hoffmann aus Markgrafenheide auf der Hanse Sail in Rostock. Mama Cindy (41) links mit Adam (2), Tochter Eve (10) in der Mitte und Zoe (7) mit Papa Rene probieren die Attraktion „Break Dancer“.

Am Donnerstag (10. August) hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die 32. Hanse Sail in Rostock eröffnet: Mehr als 100 Schiffe und Hunderttausende Besucher werden beim größten maritimen Volksfest des Landes erwartet. Die OZ ist jeden Tag am Stadthafen und in Warnemünde unterwegs und berichtet im Liveticker: Wie ist die Stimmung, was ist wo los, was sagen Besucher und Veranstalter?