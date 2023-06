Löscherfolge und neue Flammen-Herde: So ist die Lage im Göldenitzer Moor

Göldenitz. Die Bekämpfung des Brandes im Wald- und Moorgebiet nahe Göldenitz bei Rostock bleibt auch am vierten Tag schwierig: Durch den Einsatz von zwei Hubschraubern konnten vor allem im Süden des Gebietes Erfolge erzielt werden, melden die Einsatzkräfte. Allerdings gab es zwischenzeitlich auch einen neuen Ausbruch der Flammen.

Am Freitag waren zwei NH9o-Löschhubschrauber der Bundeswehr im Einsatz, wie Kreisbrandmeister Mayk Tessin mitteilte. Die beiden kleineren Maschinen, die pro Flug etwa 2000 Liter Wasser in einem Außentank transportieren und über dem Brandgebiet ablassen können, ersetzen den größeren Hubschrauber, der am Donnerstag bei der Brandbekämpfung geholfen hatte.

„Mit den kleineren Hubschraubern konnte das Wasser zielgenauer über Glutnestern in schwer zugänglichen Bereichen ausgebracht werden. Das war sehr effektiv“, stellte Kreisbrandmeister Mayk Tessin am frühen Abend nach Abschluss des Hubschrauber-Einsatzes fest. Am späten Nachmittag rückte ein Helikopter zunächst ab. Ob die beiden Maschinen auch am Wochenende bei den Löscharbeiten helfen, werde nach Auswertung der Aufnahmen mit der Wärmebildkamera und in Absprache mit der Bundeswehr entschieden.

Feuerwehrleute fürchten auffrischenden Wind

In der Nacht zu Samstag soll die Zahl der aktuell 50 Einsatzkräfte vorübergehend reduziert werden. Am Morgen sollen möglichst starke ausgeruhte Kräfte zur Verfügung stehen, um auch die letzten Glutnester möglichst rasch zu löschen. Die Zeit drängt, da zum Wochenende damit gerechnet wird, dass der Wind auffrischt. Damit wachse die Gefahr, dass das Feuer neu angefacht wird und weiter um sich greife. „Das bereitet mir schon große Sorgen“, sagte der Kreisbrandmeister.

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist aktuell eine Fläche von etwa 50 Hektar vom Brand betroffen, je zur Hälfte trocken gelegtes Moor und Wald.

Helikopter führt Löscharbeiten bei Göldenitz aus Beim Großbrand bei Göldenitz sind seit Tagen hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Auch Löschhubschrauber der Bundeswehr kommen dabei zum Einsatz. © Quelle: Andreas Meyer/Ostsee-Zeitung

Der Brand war am Dienstag auf Ödland ausgebrochen. Ein Großeinsatz der Feuerwehr mit bis zu 300 Kräften gleichzeitig konnte knapp verhindern, dass Ortschaften evakuiert werden mussten. Die Brandursache ist weiter unklar.

MV investiert weiter in Löschtechnik

Als Konsequenz aus dem verheerenden Waldbrand 2019 bei Lübtheen im Südwesten des Landes hatte Mecklenburg-Vorpommern noch einmal massiv in neue Löschtechnik investiert. Nach Angaben des Innenministeriums gehörte dazu der Kauf zweier Hochleistungspumpensystemen, von denen eines nun auch in Göldenitz im Einsatz sei.

Zudem will sich das Land im Brandfall unabhängiger von Hilfen der Bundeswehr machen. Die beiden neuen Polizeihubschrauber, deren Kauf vor knapp einem Jahr angekündigt worden war, sollen so ausgestattet und motorisiert sein, dass sie im Bedarfsfall auch Behälter mit Löschwasser transportieren können. Mit den bisherigen Maschinen sei das nicht möglich, hieß es. Der Ersatz wird für 2026 erwartet.

OZ