﻿Süße Verführung: Lohnt sich der Weg in den neuen Haribo-Store in Broderstorf bei Rostock?

Broderstorf. Selbst am späten Abend, fünf Minuten vor Ladenschluss staut es sich im Haribo-Store im Hanse-Outlet vor den Kassen. Seit der Eröffnung am Samstagmorgen erlebt der Laden in Broderstorf bei Rostock einen Besucheransturm. „Wir wurden beinahe überrannt“, so Philip Dittmann. Der gebürtige Hamburger ist stellvertretender Store-Leiter des neuen Highlights des Hanse-Outlets. Seit Samstag habe es für ihn und sein Team kein richtiges Verschnaufen gegeben. „Wir sind fast nur mit Kassieren, Nachfüllen und Nachbestellen beschäftigt“, so Dittmann.

Die Eröffnung des ersten Haribo-Stores im Norden war ein voller Erfolg. Mehr als 1700 Besucher kamen allein am ersten Tag, um ihre Lieblings-Goldbärenprodukte zu erwerben. Teils sei die Schlange vor dem Laden so lang gewesen, dass die Mitarbeiter einen Einlassstopp verhängen mussten.

Lange Schlangen vor den Kassen. Auf insgesamt 110 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es verschiedenste Haribo-Produkte. © Quelle: Constantin Krüger

Fast eine halbe Stunde Wartezeit

„Ich habe mich dann gemeinsam mit unserem Maskottchen vor den Laden gestellt und Gummibärchen an die wartenden Besucher verteilt“, berichtet Regionalmanager Andre Behnisch. Diese hätten mitunter fast eine halbe Stunde warten müssen, um in den Laden zu kommen. „Das hatte hier schon Eventcharakter“, so Behnisch.

Im Laden erwartet die Kunden alles, was das Sortiment von Haribo zu bieten hat. Von süßen Pfirsichen über bunte Schnüre bis in zu den klassischen Goldbären. Jede Produktkategorie hat eine eigene Wand, so gibt es für Lakritz-Fans eine Lakritzwand und für Goldbären-Fans eine Goldbären-Wand.

Doch lohnt sich der Einkauf hier im Outlet mehr als der im Discounter? „Teilweise kann man hier schon Schnäppchen machen, zum Beispiel bei der Kilo-Aktionsware“, so Behnisch. Damit gemeint sind Tüten, in denen kiloweise Goldbären enthalten sind. Ansonsten sind die Preise mit denen im Supermarkt vergleichbar. Den großen Unterschied zum Discounter mache Behnisch zufolge die Produktauswahl.

Produkte aus aller Welt

So sind in einem großen Regal Haribo-Produkte aus aller Welt zu finden, ein anderer Aufsteller beherbergt viele vegane Süßigkeiten. Ebenfalls besonders: das Haribo-Merchandise. Echte Fans können hier unter anderem Goldbären-Teddys oder Regenschirme mit Haribo-Branding erwerben.

Kim und Amy Laufer sind extra aus Warnemünde zum Haribo-Store gekommen. © Quelle: Constantin Krüger

Bei den Kunden kommt der neue Haribo-Store gut an, etwa bei Kim und Amy Laufer. Die beiden Schwestern machen gerade Urlaub in Warnemünde und sind extra für den Haribo-Store zum Outlet gefahren. Die Lieblingssorte der beiden? „Ganz klar ICE-Tea Kracher, die gibt es in den meisten Supermärkten nämlich nicht“, so Kim Laufer.

