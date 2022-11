﻿Schluss ab 1. Januar? Lokalsender TV Rostock steht vor dem Aus

Elf private Fernsehsender gibt es in MV. Der größte und älteste von ihnen wird vermutlich zum neuen Jahr seinen Sendebetrieb überraschend einstellen. Das jedenfalls geht aus Nachrichten hervor, die der Senderchef von TV Rostock an Werbekunden verschickt hat. Was dahinter steckt.

