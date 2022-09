﻿Long-Covid-Expertin Frommhold gründet Institut: „Wir wollen die Spinne im Netz sein“

Allein in MV wird die Zahl der an Long Covid Erkrankten auf mehr als 25 000 Bürger geschätzt. Es braucht ein Netzwerk im Kampf gegen die neue Volkskrankheit, betont die Ärztin Dr. Jördis Frommhold im Interview.

Rostock. Sie gilt als eine der bundesweit bekanntesten Spezialisten im Kampf gegen Long Covid: Dr. Jördis Frommhold (41), Chefärztin der pneumologischen Abteilung der Median Klinik in Heiligendamm (Landkreis Rostock). Mit ihrem Team gelang es der Internistin und Lungenfachärztin, seit 2020 bereits vielen Patienten mit Covid-Folgen zu helfen. Nun gründet die Präsidentin des neuen „Ärzteverbandes Long Covid“ und Bestsellerautorin das bundesweit erste Institut Long Covid in Rostock. Der offizielle Startschuss für das vom Land MV unterstützte Projekt fällt am Sonnabend. OZ sprach mit der Unternehmensgründerin über die Ausmaße der Langzeiterkrankungen, Symptome, unterschätzte Risiken und Heilungschancen.

Sie haben zum Ende des Jahres Ihren sicheren Job als Chefärztin in der Median Klinik in Heiligendamm gekündigt. Mit Jahresbeginn soll in Rostock das bundesweit erste Institut Long Covid starten. Was bewog Sie zu diesem Sprung in die Selbstständigkeit – sozusagen als Ein-Frau-Start-up?