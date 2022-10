﻿Long-Covid-Patientin aus Torgelow mit Corona-Spätfolgen: „Mein Körper zerstört sich selbst“

Die Torgelowerin Ricarda Piepenhagen infizierte sich vor elf Monaten mit dem Corona-Virus. Seitdem ist nichts mehr, wie es war: „Mein Körper zerstört sich praktisch selbst.“ Hier berichtet sie, was ihr heute Mut macht – und was am meisten Angst.

Rostock/Torgelow. Im Sitzen ist ihr Blutdruck relativ niedrig. Richtet sich die 50-Jährige aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) dann auf, stellt sich schlagartig Pulsrasen ein. Ricarda Piepenhagen leidet unter anderem am posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom (Pots), ein Zustand, bei dem der Wechsel in die aufrechte Körperhaltung für erhöhten Puls, Benommenheit und Schwindelgefühle sorgt. Vor elf Monaten war die Lehrerin noch „topfit und voller Tatendrang.“ Sie benötigte keine Medikamente und sie plagten keinerlei Zipperlein. Bis sich die Pädagogin am 11. November in der Schule mit dem Corona-Virus infizierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei Wochen lang währte die Akutinfektion. Ricarda Piepenhagen glaubte, das Gröbste überstanden zu haben. Ein fataler Irrtum. „Ich war nur noch ein Schatten meiner selbst, bekam keine Luft, litt unter Wortfindungsstörungen, schrieb plötzlich die Wörter falsch herum.“ Licht und Geräusche stellten eine Reizüberflutung dar.

Das Weihnachtsfest für die Familie fiel aus

Es war das erste Jahr, in dem das Weihnachtsfest für die Familie ausfiel. An Geburtstagen fehlte ihr die Kraft, Gäste zu empfangen. Die Angst vor einer erneuten Infektion wurde übermächtig. Die Erkrankte bat den Sohn und dessen Freundin auszuziehen. Tatsächlich infizierten sich die beiden wenig später in der Schule mehrfach mit Virusvarianten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alles lag in Scherben“, sagt die Vorpommerin. Ein Marathon durch die Arztpraxen begann. Ihr Hausarzt konnte nicht helfen. Monatelange Wartezeiten bei den wenigen Long-Covid-Ambulanzen. Auch zu einer dieser Einrichtungen an der Berliner Charité begleitete sie Ehemann Veit (50).

Bei Corona-Spätfolgen nach wie vor häufig: ratlose Mediziner

Ratlosigkeit bei den Medizinern. Kein Wunder. Mehr als 200 unterschiedlichste Symptome vermischen sich bei diesem Krankheitsbild. Und die Zahl der Betroffenen ist riesig. „Allein in MV leiden mehr als 25 000 Menschen an Long Covid“, verdeutlicht Dr. Jördis Frommhold, frühere Chefärztin der Median-Klinik Heiligendamm. Obwohl sie mit ihrem Team schon mehr als 5500 Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet behandelt hat, stehe man hinsichtlich wirksamer Therapien quasi noch am Anfang, so die Rostocker Internistin und Lungenfachärztin.

„Es handelt sich immer noch um eine neue Erkrankung. Und täglich kommen wir zu neuen Erkenntnissen“, verdeutlicht auch Prof. Dr. Jan Roesner, Ärztlicher Direktor am Südstadtklinikum Rostock.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autoantikörper im Blut entdeckt

Ricarda Piepenhagen suchte derweil unablässig nach weiteren Informationsquellen. Bei Recherchen im Internet stieß sie auf eine Selbsthilfegruppe mit 15 000 Betroffenen: „Man riet mir dort, mein Blut auf sogenannte Autoantikörper testen zu lassen.“

Diese Eiweißstoffe werden vom eigenen Immunsystem gebildet und dienen in der Regel der Abwehr körperfremder Erreger. Einige jedoch greifen gesunde Organstrukturen an.

„Und tatsächlich wurden auch bei mir fünf dieser krank machenden Autoantikörper im Blut entdeckt“, sagt die Torgelowerin. Sie litt unter Gelenk- und Muskelschmerzen. Zudem hat sich die Pumpleistung ihres Herzens in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. Eine Magnetresonanztomographie ergab, dass es zudem zu massiven Eiweißablagerungen – wie bei einer beginnenden Demenz – im Gehirn gekommen ist.

Die fortlaufenden Gefäßentzündungen machen der früher so taffen Frau besondere Angst. So diagnostizierten die Ärzte bei ihr eine dauerhafte Entzündung der innen liegenden Zellschicht von Blutgefäßen: „Mein Körper zerstört sich praktisch selbst.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausmaß der Schicksale hat sie fast umgehauen

Am 17. April 2022 startete sie auf Instagram die Initiative „nicht genesen“. „Ich wollte dieser Krankheit ein Gesicht geben“, erläutert die Initiatorin. Die Resonanz war groß. Die sofortige Erhöhung der staatlichen Förderungen für klinische Studien und Zulassungsstudien ist eine der Hauptforderungen des Bündnisses.

Initiative „nicht genesen“ Die Instagram-Initiative „nicht genesen“ (VISD#nicht genesen bzw. Info@nichtgenesen.org) wurde am 17. April 2022 von Ricarda Piepenhagen gestartet. Aktuell folgen dieser Seite bundesweit 5032 Follower. Hier sind unter anderem fast 700 Porträts von Erkrankten zu sehen – täglich kommen neue hinzu. Es sind fast alle Berufszweige und Altersklassen vertreten. Ob medizinisches Personal, Ärzte, Mechatroniker, Schüler, Lehrer, Studenten, Schweißer … Die Betroffenen weisenschwerste Erkrankungen auf und können teilweise seit Jahren ihrer Ausbildung bzw. ihrem Beruf nicht nachgehen. Die Patienten haben deutschlandweit bereits 16 Whatsapp-Gruppen gebildet, die sich unter anderem über die konkreten Maßnahmen, die die einzelnen Bundesländer im Kampf gegen Long Covid ergreifen, austauschen. Die Forderungen der Initiative lauten: 1. Statistische Erfassung der Fallzahlen von Long-Covid-Betroffenen. 2. Eine Erhöhung der staatlichen Förderungen für klinische Studien und Zulassungsstudien – zum Beispiel das Medikament BC007 – sowie geeignete Therapiemöglichkeiten. 3. Ausbau der ganzheitlichen ärztlichen Aufklärung und eine verstärkte Vernetzung der Fachrichtungen. 4. Ausbau der Long-Covid-Ambulanzen zu interdisziplinären Behandlungszentren. 5. Vereinfachung bürokratischer Prozesse für Long-Covid-Schwerstbetroffene.

„Das Ausmaß an Schicksalen hat mich umgehauen.“ Da gibt es den Ex-Triathleten, der im Rollstuhl sitzt, weil er nicht mehr laufen kann. Da ist der Medizinstudent, der vor den Grundrechenarten der ersten Klasse kapituliert. Da sind Kinder, die zu schwach sind, eine Zahnbürste zu halten. Da ist die Grundschullehrerin, die im abgedunkelten Zimmer mit Schallschutzkopfhörern und Augenklappe liegt. Sie erhält Flüssignahrung, weil sie keine Kraft zum Kauen hat.

Es ist ein Wettrennen mit der Zeit. Doch Aufgeben sei für sie keine Option, wie Ricarda Piepenhagen versichert.

Patienten klammern sich an jeden Strohhalm

Und natürlich klammern sich die Patienten an jeden Strohhalm, der Besserung verheißt. Dazu gehören spezielle, extrem teure Blutwäschen, die von verschiedenen Anbietern im Internet beworben werden. Der Einsatz des Medikaments BC007 des Pharmaunternehmens Berlin Cures GmbH weckt große Erwartungen. Das Präparat dient der Neutralisierung der besagten zerstörerischen Autoantikörper.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ricarda Piepenhagen beispielsweise reiste bis ins 700 Kilometer entfernte Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen). Dort verschrieb ihr eine Ärztin unter anderem drei verschiedene Blutverdünner.

Eid verpflichtet zum Schutz der Patienten

„Heilversuche aber sind keine Lösung. Vielmehr braucht es gesicherte Erkenntnisse, um die Risiken für die Patienten zu quantifizieren und vor allem zu minimieren“, betont Prof. Roesner.

Der erfahrene Anästhesist und Intensivmediziner kann die Forderungen der Schwererkrankten absolut nachvollziehen. Auch er spricht sich für verstärkte überwachte Therapiestudien aus, warnt aber eindringlich davor, den zweiten vor dem ersten Schritt zu gehen.

In der Praxis folgen auf sogenannte Verträglichkeitsstudien verschiedene Fallstudien. Hier handelt es sich in der Regel um einen Zeitraum von Jahren. „Bei den Long-Covid-Erkrankungen ist man hinsichtlich des Einsatzes etwa des Medikaments BC007 noch weit weg vom flächendeckenden Einsatz“, so der Mediziner. Er betont: „Gleichwohl muss Betroffenen schnellstmöglich die Chance eröffnet werden, sich wissenschaftlich kontrollierten Studien anschließen zu können!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erschwerend kommt hinzu, dass noch nicht einmal eine Klassifizierung der Symptome, unter denen Long-Covid-Patienten leiden, existiert. So sei es denkbar, dass verschiedenste individuelle Therapien entwickelt werden müssen, so der Fachmann.

Dr. Jördis Frommhold und Mecklenburg-Vorpommers Gesundheitsministerin Stefanie Drese © Quelle: Danny Gohlke/Institut Long Covid

Aktuell keine zugelassenen Medikamente für Long-Covid

„Wir haben einen hippokratischen Eid geleistet und sind in der Pflicht, Patienten zu helfen. Wir müssen sie aber auch schützen. Deshalb braucht es wissenschaftlich fundierte Forschungsergebnisse“, bekräftigt Dr. Jördis Frommhold.

Derzeit gebe es keine zugelassenen Medikamente. „Gleichwohl braucht es aufgeklärte Patienten, und wir werden alles tun, um ihnen zu helfen“, sagt die Chefin des bundesweit ersten Long-Covid-Institutes in Rostock.

Long Covid vielfach als Berufskrankheit anerkannt

Ricarda Piepenhagen wurde durch die Unfallkasse Schwerin darüber informiert, dass betreffs ihres „Arbeitsunfalls die Anerkennung als Berufskrankheit geprüft wird“. Bundesweit haben die Berufsgenossenschaften bereits Hunderttausende von Fällen als Berufskrankheit anerkannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Patientenvertreterin hofft auf das Long-Covid-Institut in Rostock und ein zügiges Handeln der Landespolitik, um die Patienten zu unterstützen: „Wir brauchen Hilfe, denn wir wollen noch leben!“