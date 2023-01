﻿Lost Places in MV: Neues Buch über versunkene Orte und gespenstische Plätze

Rostock. Verlassen, vergessen, verfallen: Es gibt Orte, die erzählen von einer anderen, für sie einst besseren Zeit. Der seltene Besucher kann sich leicht vorstellen, wie zum Beispiel auf den Kinostühlen auf der Halbinsel Wustrow einmal Menschen den Abend verbrachten. Wie die Prinzessin von Preußen in ihrer Strandvilla in Heiligendamm residierte. Man meint fast das Echo der Kinderstimmen zu hören, die einst durch das Ferienlager Fuhlendorf schallten. Doch es ist nur der Wind, der durch die leeren Gänge streicht. Seit Jahren sind die Gebäude verlassen – und strahlen trotzdem eine große Faszination aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Über das Buch Das Buch „Verlassene Orte in MV“ erscheint im Rostocker Hinstorff Verlag (ISBN 978-3-356-02426-5). Es kostet 26 Euro und ist ab sofort im Handel erhältlich. Zum Inhalt: Auf 160 Seiten werden 27 Geschichten über alte Schlösser und Gutshäuser, ehemalige Kliniken oder Kureinrichtungen, Ferienheime, geschlossene Kinos, zugewucherte Kleingärten, Militär- und Grenzanlagen, Fabriken erzählt. Grundlage ist die Serie der OSTSEE-ZEITUNG über Lost Places. Herausgeber ist Andreas Ebel, Chefredakteur der OZ.

Die OSTSEE-ZEITUNG widmete den Lost Places in MV eine Serie, beschrieb zahlreiche Objekte, deren Vergangenheit bewegt, aber deren Zukunft ungewiss bis düster erscheint. Daraus ist ein Buch entstanden: „Verlassene Orte in MV“ ist ab sofort im Handel erhältlich.

Bilder und Geschichten von 27 Lost Places in MV in einem Buch

Auf 160 Seiten sind die Geschichten von 27 Orten festgehalten. Die Hintergründe werden kurz umrissen, dafür ist der Bildanteil gewaltig. Der Leser kann so auf eine Reise zu den verlassenen Orten gehen, sehen, was die Reporter und Fotografen bei ihren Besuchen sahen. „Mit dem Buch wagen wir den ästhetischen Blick auf diese Zeugnisse der Vergangenheit“, beschreibt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel den Ansatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Anlage auf der Halbinsel Wustrow gehörten auch ein Kino, ein Krankenhaus, eine Schule und das modernste Schwimmbad der 1930er Jahre. © Quelle: Bianca Schüler

Einblicke in einen streng geheimen Bunker

Das ermöglicht ganz seltene Einblicke. So geht es beispielsweise auch in den Untergrund, in einen streng geheimen Bunker. Denn hier lagert Munition. Patronen, Granaten, Bomben. Das Gelände wird heute als Lager des Munitionsbergungsdienstes MV genutzt. Es ist verriegelt, gesichert und verfügt über eine Alarmanlage. Doch bis auf den täglichen Besuch des Aufsichtspersonals gibt es nur noch wenig Leben auf dem Areal. Das war einst ganz anders.

Lesen Sie auch

Nach dem Zweiten Weltkrieg stationierten die Sowjets Mi-8-Helikopter, MiG-29-Jäger, Mittelstrecken- und Interkontinentalraketen wie SS-20 oder RS-12M Topol hier. Dazu waren 100 Soldaten zur Bewachung und für Wartung und Einsatzbereitschaft der Atomwaffen stationiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 130 Erwachsene und bis zu 60 Kinder kamen einst für eine Kur ins Sanatorium in Bad Sülze. Es wurde 1993 verkauft und steht seither leer. Hier der Blick vom ruinösen Kinderhaus zum Verwaltungs- und Kurgebäude. © Quelle: Christian Rödel

Aussichtslose Lage für Fernsehturm und trockengelegtes Schwimmstadion

Bedrohlich wirkt auch so manch anderes verlassenes Gebäude: ob die ehemalige Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, das Sanatorium in Zinnowitz oder das aufgegebene Kurhaus in Bad Sülze oder die ehemalige Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg. Zudem geht es um die einstige Papierfabrik in Neu Kaliß, die alte Brauerei in Schwerin, den dortigen leerstehenden Fernsehturm, das Gästehaus der Volksmarine im Gespensterwald bei Nienhagen und das trockengelegte Schwimmstadion in Rostock.

Wer nun selbst gern einmal den Lost Places nahekommen möchte und beispielsweise das versunkene Moorbad in Bad Doberan, den ehemaligen Bahnhof Karow oder sehen möchte für den gibt es auch eine Karte mit allen Standorten – bis auf einen streng geheimen natürlich.