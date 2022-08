Im Lotto gewinnen und nie wieder arbeiten müssen. Das ist der Traum vieler Menschen, die Lotto spielen. Ein Rostocker ist dem am Wochenende ein Stück näher gekommen.

Rostock. Kleines Kreuz mit großer Wirkung: Ein Rostocker hat beim Lotto spielen am Wochenende einen großen Gewinn erzielt.

Der Glückspilz hat beim Spiel 77 auf einem Lotto 6aus49-Spielschein am Samstag insgesamt 77 787,60 Euro gewonnen. Sechs richtige Zahlen in der zweiten Gewinnklasse der Zusatzlotterie brachten ihm 77 777 Euro ein. Zusätzlich hatte der Glückliche drei Zahlen bei Lotto 6aus49 richtig getippt. Da der Spielschein nicht anonym, sondern mit einer Kundenkarte gespielt wurde, konnte der Gewinn direkt überwiesen werden. Das ist der 18. Lotto-Großgewinn für Mecklenburg-Vorpommern in 2022 und der Zweite im Spiel 77.