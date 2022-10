﻿„Dreamliner“ der Lufthansa trainiert auf Flughafen Rostock-Laage für bevorstehenden Linienbetrieb

Die erste an Lufthansa ausgelieferte Boeing 787-9 hat am Sonntag vor dem Start des Liniendienstes Trainingsflüge auf dem Flughafen Rostock-Laage absolviert. Fast zwei Stunden lang übten die Piloten sowohl Start als auch Landung. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Geschehen auf dem Rollfeld.

Laage. Fast lautlos zieht eine Boeing 787-9 am Sonntagnachmittag über den Flughafen Rostock-Laage hinweg. Mit gespannten Blicken verfolgen duzende Menschen, wie sie ihre Runden hoch am Himmel dreht. Die Sonne scheint. Nur vereinzelt ziehen Wolken vorbei. Ideale Bedingungen für die Landung. Einen Moment später sinkt die Maschine auch schon zu Boden, rollt ein paar Meter und hebt dann wieder ab. Ganze neun Mal wiederholt sich das Schauspiel.

Von einer Plattform am Rande des Rollfeldes aus beobachten Hannes Coordt (20) und Jonas Marth (21) das Geschehen. Zu ihren Füßen steht eine kleine Trittleiter. Sie sind extra früh aufgestanden, um sich diesen Platz zu sicher. Seit ihrer Kindheit schon interessieren sich die jungen Männer für Flugzeuge aller Art. Gemeinsam ziehen sie regelmäßig los, um an den Flughäfen des Landes außergewöhnliche Maschinen vor die Linse zu bekommen. So auch diesmal. Von der Insel Rügen sind sie angereist.