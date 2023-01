﻿Luftwaffengeschwader 73 in Rostock-Laage hat einen neuen Chef

Die Ausbildung der deutschen Eurofighter-Piloten liegt seit Montag in neuen Händen: Gerd Schnell ist neuer Kommodore beim Jagdgeschwader 73 in Laage bei Rostock. Ihm wird der neue Job nicht leicht gemacht: Ein wichtiges Instrument für die Ausbildung wird im Juni erst mal abgebaut.

Laage. Führungswechsel bei den Eurofightern in Laage: Gerd Schnell ist am Montag in einem feierlichen Zeremoniell zum neuen Kommodore des Jagdgeschwaders 73 „Steinhoff“ ernannt worden. Der 44-Jährige übernahm den Posten von Joachim Kaschke, der nach mehr als drei Jahren an der Spitze des Verbandes als Referent zum Generalinspekteur der Bundeswehr wechselt.

Der Kommandeur Fliegende Verbände bei der Luftwaffe, Peter Klement, übernahm die Truppenfahne symbolisch von Kaschke und reichte sie an Schnell weiter. In seiner Dankesrede würdigte er vor allem die Leistungen Kaschkes bei der Ausweitung der Ausbildungstätigkeit. In seiner Amtszeit sei der Ausbildungsstau in dem Verband aufgelöst worden – und das unter Corona-Bedingungen. Vorher hätten Piloten bis zu zwei Jahre auf eine Ausbildung warten müssen.

Derzeit 26 Maschinen im Geschwader

Das Geschwader in Laage ist verantwortlich für das Training aller deutschen Eurofighter-Piloten. Es verfügt derzeit über 13 Doppelsitzer, in denen der Ausbilder mitfliegen kann, und über 13 Einzelsitzer. Insgesamt gehören dem Geschwader rund 1050 Soldatinnen und Soldaten an.

Kommodore Gerd Schnell ist neuer Chef des Jagdgeschwaders 73 in Rostock-Laage. © Quelle: Axel Büssem

Für Schnell stehen laut Klement gleich große Herausforderungen an: In diesem Jahr seien erstmals seit drei Jahren wieder Übungen im Ausland geplant. Zudem werden im Juni die beiden Eurofighter-Simulatoren abgebaut und erst im Januar 2024 durch vier neue ersetzt.