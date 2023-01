Im Rostocker Stadtteil Lütten Klein ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein neunjähriges Mädchen ist beim Überqueren einer Ampelkreuzung angefahren und schwer verletzt worden. Es hatte offenbar Grün.

Ein Dekra-Experte macht am Unfallort seine Untersuchungen. Am Montag ist ein neunjähriges Mädchen in Rostock angefahren worden.

Mädchen (9) in Rostock angefahren: Fuhr der Autofahrer über eine rote Ampel?

Rostock. Ein neun Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in Rostock schwer verletzt worden. Es wurde beim Überqueren einer Straße an einer Ampel angefahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Neunjährige, so ergaben es die ersten Ermittlungen, ging gegen 7.15 Uhr bei grüner Ampel über die St.-Petersburger-Straße in Richtung einer Straßenbahnhaltestelle. Der Autofahrer war in Richtung Warnowallee unterwegs – offenbar bei roter Ampel überfuhr er die Kreuzung und erfasste das Kind.

Mädchen kam nach Unfall in Rostock schwer verletzt in Klinik

Das Mädchen blieb nach der Kollision auf der Straße liegen. Augenzeugen eilten zu dem Kind und leisteten erste Hilfe. Es kam nach erstem Stand mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt einen großen Schrecken, blieb aber körperlich unverletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Montagmorgen ist in Rostock ein neunjähriges Mädchen angefahren worden. Es kam schwer verletzt in eine Klinik. © Quelle: Stefan Tretropp

Die Kreuzung wurde zeitweise gesperrt. Ein Gutachter der Dekra war mit einer Drohne im Einsatz, um Übersichtsaufnahmen zu machen. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den Autofahrer eingeleitet.