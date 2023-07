Mädchen in Rostock-Lichtenhagen in Wohnung gelockt und geküsst: Verdächtiger räumt Vorwürfe ein

Rostock. In Rostock-Lichtenhagen soll eine Siebenjährige am Samstagabend von einem 55-jährigen Mann in dessen Wohnung gelockt und geküsst worden sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch.

Gegen 20 Uhr war das Mädchen seiner Aussage zufolge von dem Mann am Pfandautomaten des Rewe-Marktes in der Flensburger Straße angesprochen und in dessen Wohnung gelockt worden. Dort soll der Mann das Kind mehrfach geküsst haben. Der Siebenjährigen sei dies unangenehm gewesen und sie habe die Wohnung daraufhin verlassen. Daran sei sie nicht gehindert worden.

Vater und Tochter trafen Verdächtigen auf der Straße

Auf der Straße traf das Mädchen auf seinen Vater, der gegenüber der Polizei angab, er habe seine Tochter zu diesem Zeitpunkt bereits gesucht. Seine Tochter habe ihm von dem Vorfall erzählt und kurze Zeit später hätten die beiden den aus Mauretanien stammenden Verdächtigen getroffen. Die Polizei wurde verständigt und der Vater hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Der Verdächtige zeigte sich laut Polizeiangaben kooperativ, gewährte den Beamten Zutritt zu seiner Wohnung und räumte die Vorwürfe gegen ihn ein. Strafrechtlich ist der 55-Jährige bislang nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und sicherte Spuren. Der Mann erhielt eine Strafanzeige, die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Rostock übernommen.

