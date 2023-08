﻿Mähdrescher-Unfall erschüttert Hohen Luckow: „Grenzt an ein Wunder, dass der Mann noch lebt“

Hohen Luckow. Ein Feld nahe des Guts Hohen Luckow (Kreis Rostock). Ein Traktor zieht seine Runden und braune Staubwolken hinter sich her. Windräder drehen sich, Schäfchenwolken ziehen vorbei. Nichts deutet in diesem Idyll darauf hin, dass sich hier vor weniger als 48 Stunden ein Drama abgespielt hat, bei dem ein 26-jähriger Mann fast sein Leben verloren hätte. Bis auf das rot-weiße Flatterband am Feldrand vor einem Mähdrescher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann war Samstag ins Schneidwerk seines „Claas Lexikon 770“ geraten und konnte nur mit einer Not-OP auf dem Feld, bei der ihm ein sechsköpfiges Ärzteteam der Rostocker Universitätsmedizin (UMR) um Professor Dr. Clemens Schafmayer (48) beide Beine oberhalb der Knie amputieren musste, gerettet werden. Das Opfer war fast bis zur Hüfte eingeklemmt und hat den Großteil der OP sediert, aber bei vollem Bewusstsein miterleben müssen.

Am 19.08.2023 wollte der 25-Jährige den Bunker des von ihm geführten Mähdreschers entleeren. Dabei kam es zu dem Unglück. © Quelle: Stefan Tretropp

Dem Studenten aus Kiel, der in den Ferien in der Heimat auf dem Agrarbetrieb arbeitet, wurden 22 Blutkonserven à 250 Milliliter – also fünfeinhalb Liter – gespendet. 14 Beutel auf dem Feld, acht später in der Klinik. Zum Vergleich: Ein 70 Kilo schwerer Mann hat sieben bis acht Liter Blut im Körper. In der Klinik, in der wegen der Dramatik selbst unter erfahrenen Ärzten und Pflegern hohe Betroffenheit herrscht, heißt es, dass die OP im Getreidetank in einem „hochinfektiösen Umfeld, alles andere als steril“ stattgefunden habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ernte-Unfall in Hohen Luckow: Im Dorf herrscht Betroffenheit

Doch wie konnte es zu dem Unfall kommen? Im Dorf herrscht große Betroffenheit. Der junge Mann ist hier bekannt. Ein Feuerwehrmann sagt: „Einer unserer Kameraden, der oben bei ihm am Tank war, ist mit ihm zur Schule gegangen.“ Sagen möchte in Hohen Luckow niemand etwas zu dem Unfall.

Joachim Walther (59), Geschäftsführer des Guts: „Verstehen Sie bitte, dass wir uns dazu nicht äußern.“ Eines aber sei sicher, so Walther: „Wir lassen den Jungen nicht allein. Mit 25 kann das Leben nicht zu Ende sein. Unser Antrieb von allen hier auf dem Gut, seiner Freundin und seiner Familie ist, dass wir alles dafür tun werden, dass er wieder eine Lebensperspektive hat.“

Bei der Feuerwehr in Satow herrscht noch Schockstarre. Wehrführer Detmar Stein (47) sagt: „Wir wurden um 16.16 Uhr am Samstag alarmiert und waren zehn Minuten später mit zehn Kameraden am Unfallort. Dazu kam die Feuerwehr aus Bölkow mit zehn Leuten. Der Notarzt war schon vor Ort und hat den Mann versorgt.“

Der Mann gelang aus noch unbekannter Ursache mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken. © Quelle: Stefan Tretropp

Not-OP in Metern Höhe: „Da wurde Atemberaubendes geleistet“

Die Feuerwehr hat eine Rettungsplattform errichtet, die Seitenwände des Getreidetanks mit E-Spreizern geöffnet und das Getreide mit einer Eimerkette rausgeholt, damit die Ärzte, die zum Teil ohne Sicht operierten, arbeiten konnten. Der Einsatz dauerte drei Stunden. Bei 30 Grad Celsius. In Metern Höhe auf einem Mähdrescher. Detmar Stein sagt: „Da wurde Atemberaubendes geleistet. Von allen!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mann (25) verliert bei Ernte-Unfall beide Beine Bei einem Unfall auf einem Acker in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) hat sich ein 25-Jähriger schwer verletzt. © Quelle: OZ/Ostsee-Zeitung

Die Belastung sei für alle – auch psychisch – enorm hoch gewesen und die Feuerwehr habe alle Beteiligten über das Mobile-Seelsorge-Team der Johanniter-Unfallhilfe und Pastor Rainer Kirstein aus Satow betreuen lassen.

Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow: Details bislang unklar

Wie der Unfall im Detail passiert ist, ist unklar und wird zur Zeit von Polizei und Berufsgenossenschaft untersucht. Offenbar wollte der Mann feststeckendes Getreide aus dem Tank ziehen und ist dabei in die gegenläufig laufenden Metallschnecken geraten. Das jedoch ist eigentlich nicht möglich. Denn wenn der Fahrer seinen Platz im Mähdrescher verlässt, schaltet sich das Schneidwerk zur Sicherheit automatisch ab. Fest steht, dass er oben auf dem Getreidetank nichts zu suchen hatte. Und dass zwei weitere Personen während des Unfalls anwesend waren.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gutsbesitzer hielt Unfallopfer drei Stunden im Arm

Im Uniklinikum Rostock wird das Unfallopfer, das vorerst außer Lebensgefahr sei, betreut. Noch liege er in Anästhesie, sei aber ansprechbar gewesen, sagt Schafmayer, und habe sich bei allen Helfern und Rettern bedankt. Wie es weitergehe, würden die kommenden Tage zeigen, so der Chefarzt der Chirurgischen Klinik. Der Einsatz sei Wahnsinn gewesen und es grenze fast ein Wunder, dass der Mann noch am Leben ist.

Die Gefäßchirurgin, die den Mann vor Ort versorgt hat, wurde beim Spazierengehen im Stadthafen per Handy abkommandiert und per Helikopter eingeflogen. Schafmayer sagt: „Die hatte noch Flipflops an, während sie operiert hat.“

Zum Teil musste das Team ohne Sicht auf die Gliedmaßen, mithilfe von Taschenlampen operieren. Auch konnte das Unfallopfer nicht sofort anästhesiert werden, da ihm sonst der Kreislauf weggesackt und er gestorben wäre. Schafmayer sagt: „Der Gutsbesitzer, Herr Walther, hat den Mann drei Stunden in seinen Armen gehalten, während wir operiert haben. Das ist eine unfassbare Leistung!“

OZ