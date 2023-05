﻿Magier Hans Klok verzaubert Rostock: Schnelle Tricks lassen Publikum rätseln

Illusionist in der Stadthalle

Temporeiche Show: Der niederländische Magier Hans Klok verzauberte am Donnerstagabend mehr als 500 Besucher in der Rostocker Stadthalle.

Mit seiner „Live from Las Vegas“-Tour hat der niederländische Illusionist Hans Klok am 11. Mai mehr als 500 Besucher in der Rostocker Stadthalle begeistert. Er ist bekannt für seine schnellen Platzwechsel, die die Zuschauer fragen lassen: Wie macht er das nur?

