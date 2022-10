﻿Reisen statt heizen: Rostocks Reisebüros locken mit Langzeiturlaub – lohnt sich buchen?

Heizung aus und in den Süden

Flucht vor explodierenden Strom- und Gaspreisen und stattdessen in der Türkei oder in Thailand überwintern: Reiseveranstalter wie Tui und Buchungsportale werben mit Sparangeboten. Was kosten sie? Lohnt sich das? Wie gefragt sind die Reisen? Die OSTSEE-ZEITUNG nimmt das Konzept unter die Lupe.

