﻿Kinder entwerfen Plakat zum Weihnachtsmärchen am Rostocker Volkstheater: Das sind die Gewinner von VTR und OZ

Rostock. In liebevoller Kleinarbeit hat Lennard Kreft aus Pappe schablonenartig seine Figuren ausgeschnitten: Zwei abstrahierte Kinder vor einem Raumschiff, von denen eins an einem Bindfaden den Mond wie einen Ballon festhält. Darunter die Erde, darüber der Maikäfer Herr Sumsemann mit seiner kleinen Geige. Als filigrane Details hat der Achtjährige einen zwergenhaften Astronauten, einen Satelliten und viele Sterne auf den blauen Hintergrund aufgeklebt. Dieses Bild wird den Rostockern in der Vorweihnachtszeit häufiger begegnen: Es ist der Gewinnerentwurf für das Plakat des diesjährigen Weihnachtsmärchens "Annelieses und Peterchens Mondfahrt", das ab 8. November an rund 70 Kulturlitfaßsäulen der Stadt zu sehen sein wird.

Parallel zu der Aktion konnten die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG bis zum 9. Oktober ihren eigenen Lieblingsentwurf wählen. Sieger wurde mit 154 Stimmen (23,3 Prozent) das Bild von Hanna Luise Frömel. Insgesamt hatten sich 670 Leserinnen und Leser an der Abstimmung besteiligt.

Entwurf von Hanna Luise Frömel © Quelle: REPRO: VTR

Kreative Nachwuchskünstler fertigten insgesamt 290 Entwürfe

Insgesamt waren beim Malwettbewerb von Volkstheater und OSTSEE-ZEITUNG rund 290 Entwürfe von Kindern zwischen fünf und elf Jahren eingereicht worden. Eine Vorjury sichtete Ende September alle Einsendungen und wählte aus den kreativen Arbeiten 21 Bilder aus, die es in die zweite Runde schafften. In der vergangenen Woche hatte die prominent besetzte Jury rund um Kultusministerin Bettina Martin, Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann, Intendant Ralph Reichel und Graffiti Künstler Coaster, die Qual der Wahl: „Wir freuen uns, dass so viele Kinder mitgemacht haben und dabei so viele tolle und kreative Arbeiten entstanden sind. Das macht uns die Entscheidung nicht leicht“, sagte Intendant Ralph Reichel am Rande der Jurysitzung. Ähnlich sah das auch Ministerin Bettina Martin: „Es sind so viele schöne Bilder dabei. Die liebevollen Details zeigen, dass sich die Kinder auch mit der Geschichte des Märchens auseinandergesetzt haben.“

Knapp zwei Stunden tagte die neunköpfige Jury, bevor die Entscheidung schließlich auf die Collage von Lennard Kreft fiel, die er gemeinsam mit seinem Opa angefertigt hatte. „Ich bin mit dem Entwurf sehr glücklich. Er ist poetisch und magisch und macht Gedankenräume auf“, sagte Regisseur Daniel Pfluger, der das Märchen in Szene setzt. „Vieles, was auf dem Plakat zu sehen ist, findet sich auch im Bühnenbild wieder. Sogar die Farben passen“, freut sich Pfluger. Was ihm besonders gefällt: „Die Kinder stehen im Zentrum und begegnen sich gleichberechtigt auf Augenhöhe“, sagt er. Auch Intendant Ralph Reichel ist zufrieden: „Ich bin mir sicher, dass der Entwurf auch als Plakat gut funktioniert“, sagt er. Um diese Wirkung zu testen, waren die Bilder bei der Jurysitzung unter anderem übergroß an die Wand projiziert worden.

Regisseur Daniel Pfluger: „Der Entwurf ist poetisch und magisch“

In dieser Woche soll dem kleinen Künstler bereits das fertige Plakat überreicht werden, das ab November überall in der Stadt zu sehen ist. Am 12. November hat das Weltraumabenteuer Premiere im Großen Haus und wird dort in rund 30 Vorstellungen gezeigt. Neben dem Märchen werden auch die Bilder der Kinder zu sehen sein: Die Arbeiten sollen im Foyer des Volkstheaters sowie an weiteren Orten der Stadt ausgestellt werden. Unter allen Teilnehmenden werden zudem eine Familien-Theaterreise, zwei Startguthaben bei der Ospa und Karten für das Volkstheater verlost. Die Gewinner dieser Aktion werden bis zum 29. Oktober benachrichtigt.