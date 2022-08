Groß Klein. In der Stadtteilbibliothek von Groß Klein hat Leiterin Antje Stegmann (58) das Sagen. Regelmäßig sind Kinder aus dem Stadtteil hier zu Gast, zum Beispiel aus dem Hort nebenan, auch aus der Störtebekerschule, die ebenfalls nur ein paar Meter entfernt liegt. Antje Stegmann kennt viele Kinder – und die kennen sie auch. „Die Kinder nennen mich hier beim Vornamen“, erzählt sie.

Antje Stegmann hatte von der Plakataktion des Volkstheaters erfahren, in „ihrer“ Bibliothek liegen die dazugehörigen Flyer aus. Es geht dabei um das diesjährige Weihnachtsmärchen „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“, das im Rostocker Volkstheater vorbereitet wird. Die Premiere ist am 12. November im Großen Haus.

Aktion läuft bis 20. September

Das Weihnachtsmärchen wird auch öffentlich beworben, auf Litfaßsäulen beispielsweise. Nun sind bei der Vorbereitung für das Stück kleine Künstler eingeladen, das dazugehörige Plakat zu gestalten. Gesucht wird bis zum 20. September ein Motiv für das diesjährige Märchen-Plakat. Es ist eine gemeinsame Aktion von Volkstheater Rostock und der OSTSEE-ZEITUNG, die mit Unterstützung der Ostsee-Sparkasse Rostock und der Mitwirkung der Freunde und Förderer vom Volkstheater Rostock auf die Beine gestellt wurde. Jetzt sind die Kinder der Stadt eingeladen, etwas künstlerisch beizusteuern.

Es handelt sich um einen Kinderbuch-Klassiker. Bereits vor über hundert Jahren hatte Autor Gerdt von Bassewitz den Text verfasst, der 1912 als Theaterstück unter dem Titel „Peterchens Mondfahrt“ auf die Bühne kam. Im Jahr 1915 wurde das Buch veröffentlicht, es folgten im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche illustrierte Ausgaben. Aber: Bibliotheksleiterin Antje Stegmann hatte bei ihrer Arbeit festgestellt, dass viele Kinder das Buch überhaupt nicht kennen. Also lud sie die Schulkinder am Freitag zu einer kleinen Lesung ein.

Kunstunterricht in der Stadtteilbibliothek

So verlegte Lehrerin Johanna Zamzow (32) von der Störtebekerschule mit ihrer Klasse den Kunstunterricht aus dem Klassenraum in die Stadtteilbibliothek von Groß Klein. Denn bevor gemalt werden kann, muss natürlich die Geschichte erzählt werden, besonders die handelnden Personen. Denn nur ein Mädchen aus der Klasse 5a kannte das Buch, wie sich zu Beginn auf Nachfrage von Antje Stegmann herausstellte.

„Ich lese natürlich nicht das ganze Buch vor, sonst wären wir heute Abend noch nicht fertig“, sagte Antje Stegmann. Aber die Bibliotheksleiterin beschränkte sich nicht aufs reine Vorlesen, sondern lieferte eine lebendige Darstellung der Handlung, zeigte dazu Buchseiten. Das Weltraumabenteuer gibt einiges an Aktion her. Es erzählt die Reise zweier Geschwister – Anneliese und Peterchen. Sie helfen dem Maikäfer Sumsemann, sein sechstes Beinchen zurückzubekommen. Dazu müssen sie allerdings zum Mond fliegen. Auf diesem Abenteuer bekommen sie es mit allerlei wunderlichen Figuren zu tun – unter anderem mit dem Sandmann, der Nachtfee, dem Donnermann, der Windliese und dem Regenfritz. In der Fassung des Volkstheaters Rostock heißt das Stück „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“, schließlich machen sich beide Geschwister auf die abenteuerliche Reise zum Mond.

Die zehn- bis elfjährigen Schüler aus der 5a lauschen der Geschichte, die Antje Stegmann mit Hingabe vortrug. Die Kinder bekamen einen Eindruck davon, worum es ging. Die reich illustrierten Bilderbuchausgaben, die Antje Stegmann zur Hand hatte, sollten lediglich einen Eindruck von den handelnden Figuren geben, mehr nicht. Die Bibliotheksleiterin unterstützt Kinder aus dem Stadtteil grundsätzlich bei der Einreichung der Zeichnungen beim Theater. „Sie können die Zeichnungen auch bei mir abgeben.“

Teilnahme am Malwettbewerb Mitmachen können alle Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Sie können ihre Lieblingsfigur oder die Lieblingsszene auf Papier oder Zeichenkarton (in DIN A4-Größe und Hochformat) malen. Gefragt sind kräftige Farben, wie Wasserfarben, Wachsmaler oder dicke Filzstifte. Es kann aber auch eine Collage aus Papierschnipseln und Farbe eingereicht werden. Wichtig für die Gestaltung: Der Motiv-Schwerpunkt sollte oben liegen, damit im unteren Teil Platz für den Text bleibt, den das Volkstheater später einfügt. Eingereicht werden können die Bilder per Post bis zum 20. September. Auf der Rückseite sollten Name und Geburtstag sowie Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer vermerkt werden. Auch die schriftliche Zustimmung der Eltern sollte beigelegt werden, sie kann unter www.volkstheater-rostock.de heruntergeladen und ausgedruckt werden. Eine Jury wird aus allen Einsendungen das Gewinnerbild auswählen. Die Einreichungs-Adresse: Volkstheater Rostock GmbH, Kennwort Malwettbewerb, Patriotischer Weg 33, 18057 Rostock. Die Bilder können auch persönlich abgegeben werden – an der Theaterkasse des Volkstheaters Rostock (Doberaner Straße 134/135), geöffnet dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Eine digitale Einreichung ist nicht möglich.

Nach der Lesung sollte jedes Kind seine Eindrücke schriftlich festhalten, das war das Ziel der Unterrichtsstunde. Und in der nächsten Kunststunde soll es dann ans Malen gehen, erklärte Lehrerin Johanna Zamzow. Dann sind also die Ideen der Schulkinder gefragt, die auf Papier zu bringen sind. Ben Bielicke (11) freut sich schon darauf. „Ich male in meiner Freizeit sowieso gern“, sagte Ben am Freitag, seine Zeichnungen füllen bereits eine ganze Mappe.