Hunderte Parkplätze fehlen in vielen in Innenstädten Mecklenburg-Vorpommerns. Besonders schwerwiegend ist die Lage für Autofahrer in Rostock. Aber auch in Greifswald, Stralsund und Schwerin haben sie es schwer. Mit neuen Maßnahmen sollen die Autos künftig nahezu gänzlich aus den Zentren verschwinden.