﻿Mann beim Drogenkauf in Rostock-Toitenwinkel bedroht und am Kopf verletzt

Bei dem Versuch, Drogen zu kaufen, ist ein Mann nach einem Streit am Kopf mit einer Waffe verletzt worden. Erst einen Tag später meldete er sich bei der Polizei. Gestellt wurde der Dealer vom SEK.

Rostock-Toitenwinkel. Mit einer Kopfverletzung endete der Versuch eines 37 Jahre alten Mannes in Toitenwinkel, Drogen zu kaufen. Wie die Polizei mitteilte, waren er und seine 38-jährige Lebensgefährtin am Montagmittag in der Wohnung eines Dealers, der sie nach einem Streit mit Waffen bedrohte. Die Situation eskaliert so weit, dass der Mann am Kopf verletzt wurde.

