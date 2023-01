﻿1,52 Promille: Mann in Rövershagen fährt betrunken und ohne Führerschein

Rostocks neue Oberbürgermeisterin: Was Eva-Maria Kröger sofort entscheiden will – und was sich in den Ortsämtern ändert

Am 1. Februar tritt Eva-Maria Kröger (40, Linke) ihr Amt als neue Oberbürgermeisterin in Rostock an. Was sich schon jetzt für die Stadt verändert hat, wie sie Rostock führen will, welche Entscheidungen sie noch 2023 treffen möchte und warum ganz oben auf der Agenda die Ortsämter stehen: Das exklusive OZ-Interview mit der ersten Frau auf dem OB-Posten.