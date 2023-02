Der Sonnabendnacht in Rostock lebensbedrohlich verletzte Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Der Sonnabendnacht in Rostock niedergestochene Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. (Symbolfoto)

Mann in Rostock niedergestochen: 20-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr

Rostock. Der 20-jährige Mann, der am Wochenende mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung in Rostock gefunden wurde, ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die genauen Umstände des Vorfalls aus der Nacht zu Sonnabend seien aber noch unklar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Opfer noch nicht vernehmungsfähig

Zeugen hatten den Mann aus der Region Rostock hilflos am Sonnabend zwischen ein und zwei Uhr an einer Bushaltestelle in der Nähe eines Nachtclubs im Stadtteil Südstadt gefunden. Der lebensbedrohlich verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert. Er könne zu dem nächtlichen Geschehen aber noch nicht angehört werden.

Die Polizei sucht deshalb weiter nach Zeugen, die zu dieser Zeit in dem Club und in der Nähe der Bushaltestelle waren. Dazu sollen auch Kameraaufnahmen des Nachtclubs ausgewertet werden. Damit könnte geklärt werden, ob es im Vorfeld der gewalttätigen Auseinandersetzung zu einem Streit in dem Lokal gekommen war.