Mann tänzelt auf Balkonbrüstung von Hochhaus: Großeinsatz in Rostock ausgelöst

Rostock. Weil sich ein Bewohner eines Hochhauses in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf einem Balkon möglicherweise in Gefahr befand, musste am Mittwochnachmittag ein Großaufgebot der Feuerwehr ausrücken. Der Einsatz endete glimpflich.

Der Verursacher war offenbar alkoholisiert und ist für die Polizei kein Unbekannter. Wie es hieß, kam es gegen 15.15 Uhr zu dem Vorfall in einem der Hochhäuser in der Straße Am Vögenteich. Passanten und andere Bewohner hatten den nur spärlich bekleideten Mann – mindestens der Oberkörper war frei – im siebenten Stock des Hochhauses bemerkt und den Notruf gewählt.

Straße Am Vögenteich wurde für Einsatz gesperrt

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, sei am Notruf von einer auf der Brüstung tänzelnden Person berichtet worden. Mit zahlreichen Fahrzeugen rückten die Beamten daraufhin aus. Die Straße blieb während des Einsatzes gesperrt.

Mit der Hilfe einer Drehleiter suchten die Retter diverse Balkone ab. © Quelle: Stefan Tretropp

Vor Ort eingetroffen, konnten die Helfer zunächst keinen Mann mehr ausfindig machen. Mit der Hilfe einer Drehleiter suchten die Retter diverse Balkone ab – jedoch erfolglos.

Polizisten gelang es wenig später, den vermeintlichen Verursacher ausfindig zu machen. Dieser sei alkoholisiert gewesen, hieß es. Ob er sich tatsächlich in Gefahr befand, konnte am Einsatzort nicht mehr ergründet werden. Das Wichtigste für die Beamten war, dass niemand zu Schaden gekommen ist.

