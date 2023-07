27-Jähriger verletzt in Rostock aufgefunden: Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Rostock. Am Donnerstagmorgen (20. Juli) gegen 03:00 Uhr wurde in Warnemünde ein Mann mit Verletzungen am Hals aufgefunden. Das gab die Staatsanwaltschaft Rostock gemeinsam mit der Polizei Rostock bekannt. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Ermittlungen der Kriminalpolizei handelt es sich bei dem Verletzten um einen 27-Jährigen. Da eine Straftat gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Kriminalpolizei Rostock wegen des Verdachts des Tötungsdeliktes.

