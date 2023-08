﻿52-Jähriger gewinnt Marathon in Rostock: „Das war für mich nur Vorbereitung“

Rostock. Die Hände zu zwei Siegerfäusten in die Luft gestreckt, läuft Markus Mey ins Ziel. Der 52-Jährige aus der Eifel gewinnt nach 2.48 Stunden den Marathon am Rostocker Stadthafen. Mit einem Vorsprung von rund acht Minuten und kein bisschen außer Puste. Für Mey ist der Sig nichts Neues, es ist der zehnte Marathon, den er allein in diesem Jahr gelaufen ist. Bloß in Rostock war er bisher noch nicht.

Startschuss für den Marathon war am Sonnabend am Stadthafen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Morsbacher war einer von 338 Marathonis, die am Sonnabend beim Marathon durch den Warnowtunnel teilgenommen haben. Insgesamt waren bei der 21. Hella-Marathon-Nacht 1915 Läuferinnen und Läufer auf unterschiedlichen Distanzen dabei. Zum zweiten Mal fand das Lauf-Event am Rostocker Stadthafen statt.

Zehnjähriger Fußballer gewinnt Schülerlauf

Start und Ziel war für alle Läufe – außer den Halbmarathon – die Haegdehalbinsel. Hier starteten um 17 Uhr 40 Schülerinnen und Schüler, die anderthalb Kilometer auf der Halbinsel absolvierten. Der zehnjährige Oliver Scharlock holte nach 6.06 Minuten den Sieg. „Eigentlich spiele ich Fußball. Aber ich hatte Bock auf den Lauf“, sagt der Rostocker, noch etwas außer Puste.

Um 18 Uhr gingen die Marathon-Läufer und -Staffeln an den Start. Für die Einzelläufer führte der Weg vom Stadthafen nach Dierkow und Gehlsdorf, durch den Warnowtunnel zum Iga-Park und wieder zurück. Die Staffelläufer machten vor Dierkow kehrt.

Spontaner Marathon oder Dinokostüm – mehrere Schnapsideen vor dem Lauf

Vor dem Lauf war die Stimmung am Stadthafen ausgelassen. Milde 20 Grad und Sonnenschein, ideale Voraussetzung für die 42 Kilometer. Hoch motiviert waren auch Stephie Simon und Kaddi Lichtner. Die beiden Freundinnen aus Rostock nahmen das erste Mal an einem Marathon teil. Eine Schnapsidee, wie sie erzählen: „Einen Halbmarathon sind wir schon gelaufen. Eines Abends, bei ein bisschen Brause, haben wir uns dann zum Marathon angemeldet.“ Bisher sind sie die Strecke von 42 Kilometern noch nie gelaufen.

Stephi Simon, Kaddi Lichtner (v.l. in der Mitte) laufen ihren ersten Marathon: „Das war eine echte Schnapsidee. Wir sind zwar schon einen Halbmarathon zusammen gelaufen, aber 42 Kilometer haben wir auch im Training noch nicht gemacht.“ Die beiden Rostockerinnen bekommen Unterstützung von Johannes Nickel (l.) und Richard Lößner. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Startschuss um 19.07 Uhr für die 403 Läufer zum 7-Kilometer-Lauf. Eine Truppe fällt besonders auf. Im Dinokostüm und mit Cowboyhüten liefen Til Puhlmann, Susan Laaser, Marvin Dietz und Andreas Scherff die Strecke. Warum? „Ich habe bei meinem Junggesellenabschied ein Spiel verloren und das war der Einsatz“, erzählt Til Puhlmann aus Rostock. Als Dino zu laufen sie anstrengend, da er nicht so große Schritte machen konnte.

Dem Sonnenuntergang entgegen gelaufen

Während die Sonne langsam am Horizont versinkt, läuft Markus Mey als erster Marathoni ins Ziel. Der 52-Jährige ist in seiner Altersklasse in mehreren Laufdisziplinen deutscher Meister. „Eine Freundin hat mich hier angemeldet, weil ich mich auf einen Lauf in meiner Heimat in der Eifel vorbereiten wollte“, erzählt er, während ihm nicht mal ein Schweißtropfen über die Stirn läuft. Vor 13 Jahren hat er mit dem Laufen begonnen, eigentlich kommt Mey aus dem Radsport. Rostock habe ihm gut gefallen: „Die Strecke ist schön, es ist mal etwas anderes, abends zu laufen.“

Wann könnten Läufer schon mal in den Sonnenuntergang laufen, fragt sich auch Marcus Hillebrand vom Veranstalter BMS Die Laufgesellschaft aus Hamburg. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Event, die Teilnehmerzahlen sind nach einem verhaltenen letzten Jahr wieder auf Vor-Corona-Niveau.“ Beinahe hätten sie sogar einen Teilnehmerrekord geknackt. Läufer aus aller Welt würden zu dem Event kommen, sagt Hillebrandt: „Aus Kolumbien, Thailand, den USA – insgesamt haben sich 37 Nationen bei uns angemeldet.“

