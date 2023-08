﻿Buchen und bezahlen per Handy: Wie eine Rostocker Firma Seglern das Leben leichter macht

Rostock. Jens Sieder und Hafenmeister Henry Kollow hatten genug von der Zettelwirtschaft am Hafen. Von Quittungen, Kleingeld und vor allem der vielen Zeit, die das Bezahlen für alle in Anspruch genommen hat. Sieder, Inhaber der Marina „Ocean’s End“ im Rostocker Stadthafen, hat sich deshalb mit Informatikern der Uni Dresden etwas einfallen lassen: Segler und Sportboot-Kapitäne können bei ihm Liegeplatzgebühren, Duschmarken und Strom per QR-Code und Handy bezahlen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, völlig digital.

„Das neue System macht es für alle leichter. Vor allem auch für unsere Segler“, sagt Sieder. Weil die Software in Rostock bereits ein Renner ist, hat er mit den Informatikern eine neue Firma gegründet und will das System namens „Marina Pay“ nun weltweit vermarkten. Der Rostocker Unternehmer ist überzeugt: „Der Bedarf ist riesig.“

Rostock: Das nervt Segler und Betreiber

Bisher lief es – auch im Seglerhafen „Ocean’s End“ – so: Ein (Gast-)Lieger macht mit seinem Boot im Hafen fest, sucht den Hafenmeister und bezahlt in Bar die Liegegebühr. Wenn er Pech hatte, musste er sich in einer langen Schlange anstellen. Und wenn er noch mehr Pech hatte, war das Büro gerade geschlossen. „So läuft es leider in vielen Häfen immer noch“, sagt Sieder.

Für den Hafenbetreiber ist das Liegegebühren-Thema ein enormer logistischer Aufwand. „Wenn ich gerade mal nicht am Hafen bin oder etwas anderes zu tun habe, müssen die Segler warten. Wer erst am späteren Abend einläuft, muss eigentlich morgens als Allererstes ins Hafenhaus“, sagt Henry Kollow. „Als Hafenmeister soll ich mich am Stege um Ordnung kümmern. Weniger um das Kassieren.“

Hafenmeister Henry Kollow zeigt, wie es geht: Eine Rostocker Firma bietet Hafen-Services für Segler via Smartphone und QR-Code an. © Quelle: Andreas Meyer

Zahlen und Anmelden mit dem Handy

„Ocean’s End“ macht es seit dieser Saison deshalb anders: An jedem Liegeplatz der Marina ist nicht nur die Nummer, sondern auch ein QR-Code angebracht. „Wer den mit der Handy-Kamera scannt, landet auf der Seite von ,Marina Pay’“, erklärt der Hafenmeister. Dort können die Segler dann eine E-Mail-Adresse angeben, die Größe ihres Bootes, wie lange sie bleiben wollen und auch, ob sie Duschmarken, Wlan-Zugang oder weitere Dienste benötigen. „Und dann können sie das alles auch gleich bezahlen – mit der Kreditkarte, PayPal und vielen weiteren Anbietern.“

„Wir sparen eine Menge Papier“, betont Sieder. Und weil „Marina Pay“ eine Web-basierte Anwendung und keine App ist, lasse sich das System mit jedem Smartphone nutzen.

Diese Services sollen noch kommen

„Für ,Ocean’s End’ gibt es via QR-Code bereits alle Informationen zum Hafen auf der Seite hinterlegt. Wir planen aber noch mehr Services, die Segler per Handy buchen können“, sagt Sieder. Denkbar sei beispielsweise, über die Anwendung auch gleich einen Tisch im Restaurant an der Kai-Kante zu reservieren – oder sich Frühstücksbrötchen, Getränke und vieles mehr direkt ans Schiff zu bestellen.

Jens Sieder ist Geschäftsführer von „Ocean's End“ in Rostock. © Quelle: Andreas Meyer

In Rostock haben in der „Test-Phase“ bereits fast 200 Segler „Marina Pay“ genutzt. Sieder verhandelt nun mit ersten Interessenten – mit anderen Bootshäfen. Sein Schlüssel-Erlebnis war ein eigener Törn: „Ich stand da morgens eine Viertelstunde an, um meine Gebühr bezahlen zu können. Das war eher unentspannt.“ Auch von „Bezahlautomaten“ hält er nicht viel: „Die müssen ständig geleert werden, sind reparaturanfällig. Und sie kosten deutlich mehr als unser System.“

Rostocker Kempowskiufer: Lösung für Bau-Zeit in Sicht

Ein anderes Problem am Stadthafen hat Sieder übrigens auch gelöst: Wenn das marode Kempowskiufer saniert wird, zieht „Ocean’s End“ um: „Wir haben mit dem Hafenbauamt einen Plan für die Bauzeit entwickelt, werden unsere Stege und Liegeplätze verlegen“, sagt er. Hintergrund: Die Kai-Anlage im Bereich zwischen Aida und dem historischen Hafen-Kran ist durchgerostet, soll bis 2030 erneuert werden. Kosten: um die 21 Millionen Euro.

