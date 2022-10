﻿Marinearsenal in Warnemünde: Unternehmen aus MV dürfen auf millionenschwere Aufträge hoffen

Um Waffen, Sensorik und Kommunikation kümmert sich das Marinearsenal selbst, so der Leitende Direktor Rainer Sacher. Für alle anderen Arbeiten können sich mittelständische Unternehmen bereits in diesem Jahr bewerben.

Rostock/Warnemünde. Es funktioniert: Das Dock auf dem Gelände des Marinearsenals in Warnemünde wurde zum ersten Mal geflutet, wie der Leitende Direktor, Rainer Sacher, am Dienstag im Rostocker Ostseestadion sagte. Dort informierten sich rund 250 Unternehmer beim „Supplier Day“, ehemals Lieferantentag, über potenzielle Aufträge, die ihnen die Ansiedlung des Bundes bringen könnte. Tatsächlich sollen auch Firmen aus der Region von der Arbeit, die die Marine am 1. August am neuen Standort aufgenommen hatte, profitieren.

Vier Schiffe will das Marinearsenal laut Sacher künftig planmäßig jedes Jahr in Warnemünde instandsetzen, darunter Korvetten, Tender und Flottendienstboote. Als Erstes soll ab Mai 2023 das Flottendienstboot „Oste“ an die Reihe kommen, anschließend die Korvette „Erfurt“. Im Zuge dessen würden noch bis Ende des Jahres die Ausschreibungen für Aufträge rund um die „Oste“ erfolgen. Diese würden Volumina zwischen 20 000 und einer Million Euro umfassen und wären „wahnsinnig attraktiv für mittelständische Unternehmen“, so der Direktor des Marinearsenals.