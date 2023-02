﻿Weltweit führendes Schiffsdaten-Portal MarineTraffic schluckt Rostocker Start-up FleetMon

Polizeiruf, Soko Wismar, Usedom-Krimi: So profitiert MV von Filmdrehs im Land

Immer wieder ist MV Drehort für viele große und kleine Fernsehproduktionen, am Sonntagabend lief der aktuelle Polizeiruf aus Rostock in der ARD. Die Filme und Serien sind nicht nur für die Fans eine Freude. Wie sich Ella Schön auf dem Fischland, Stralsund und Co. auf das Image des Landes auswirken.