﻿Gendern, Erziehung, Behördenirrsinn: Darüber lästert Mario Barth in Rostock

Mit seinem neuen Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht“ ist Comedian Mario Barth am Donnerstag in der Rostocker Stadthalle aufgetreten und hat wie gewohnt kein Blatt vor den Mund genommen. Die Eindrücke vom Abend in der Blitzkritik.

Komiker Mario Barth ist am Donnerstagabend vor 4500 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. Das Zusammenleben von Mann und Frau, Klischees über beide Geschlechter und unsinnige Verhaltensmuster – seit Jahren gehören diese Themen zum Programm von Mario Barth.

Am Donnerstag ist der Comedian vor 4500 Fans in der ausverkauften Rostocker Stadthalle aufgetreten. Eine Stimme aus dem Off kündigt den Berliner als den „größten Komiker aller Zeiten“ an. Und er wird mit tosendem Beifall begrüßt.

Komiker Mario Barth ist am Donnerstagabend vor 4500 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Stadthalle aufgetreten. © Quelle: Ove Arscholl

Das sagt Mario Barth über Männer und Frauen

Vor einem Jahr war Mario Barth zuletzt in der Hansestadt. An diesem Abend stellt er sein neues Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht“ vor. Und erneut geht es um Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ein Beispiel: der Toilettengang. „Frauen pinkeln anders als Männer. Wenn sie sagen, sie müssen pullern, dann fangen sie auch sofort an“, meint Barth, imitiert die Geräusche. „Mit diesem Strahl kannst du Stahl schneiden!“ Erneut macht er sich über seine Freundin lustig – über ihre Fahrkünste und Shopping-Touren. Aber auch ihre Freundin „Babsi“ bekommt ihr Fett weg. Auf die freue er sich nie. „Bei der besten Freundin deiner Freundin hast du als Mann verloren.“

Kindererziehung: „Es muss wieder Scheiße gebaut werden“

Mario Barth kritisiert die heutige Kindererziehung. „Es muss wieder mehr Scheiße gebaut werden. Das gehört zur Entwicklung dazu“, stellt er fest. Er blickt ins Publikum. „Hier ist die Welt noch in Ordnung, Rostock. Hier baut keiner Scheiße.“

Er berichtet von seinen Erfahrungen, als er auf Babsis Kind aufgepasst hat. So habe er mit dem Kind nicht „Mensch ärgere dich nicht“ spielen dürfen. Das sei pädagogisch nicht in Ordnung, verändere den Charakter. „Deswegen haben wir heute so viele Doofe“, so der Comedian. „Wir haben dann Monopoly gespielt, da lernt sie was fürs Leben. Bist du pleite und kannst nicht zahlen, kommst du ins Gefängnis.“

Veganismus, Klimaaktivismus, Gendern: So polarisiert Barth

Mario Barth wirkt authentisch, spricht sein Publikum direkt an, sorgt an diesem Abend mehrfach für laute Lacher im Saal. Doch er polarisiert. Während seine Fans ihn für seinen schonungslosen Humor feiern, halten Kritiker die Witze nicht mehr für zeitgemäß. Der Künstler lästert über Veganer, Klimabewegungen („Der Name Greta ist verbraucht. Wer hätte gedacht, dass Chantalle wieder eine Alternative sein könnte?“) und über das Gendern. „Ich gehöre zu der Minderheit von 89 Prozent in der Bevölkerung, die das für Schwachsinn hält“, sagt er und erntet Applaus. „Ich kann das nicht, ich habe da keine Zeit für.“ Immerhin spricht er sich für Gleichberechtigung im Berufsleben aus: Er werde gendern, sobald Frauen ordentlich bezahlt werden.

„Berlin ist komisch“: Mario Barth über seine Heimatstadt

Witze über die Bundeshauptstadt – auch die gehören zum festen Bestandteil einer Mario-Barth-Show. Passend dazu zeigt das Bühnenbild im Hintergrund Sehenswürdigkeiten Berlins. „Ich liebe diese Stadt, aber sie ist komisch geworden.“ Barth witzelt über Berliner „Freundlichkeit“, Behördenirrsinn und Politiker.

Mario Barth erklärt: Darum brauchen wir auch Dumme

Am Ende erklärt der Star, warum die Gesellschaft auch dumme Menschen braucht. „Sonst würden die ganzen Influencer nichts verkaufen, weil keiner darauf reinfällt.“ Er äfft die Instagram-Sternchen nach: „Hallo ihr Lieben, viele Fragen sich, warum ich so hübsch bin.“ Barth schüttelt den Kopf. „Keiner fragt sich das! Keiner!“ Tosender und zustimmender Applaus. „Warum ist die hübsch?! Weil die 20 000 Filter auf der Fresse hat!“, schreit der Gastgeber. „Das ist gelogen. Es ist alles gelogen!“