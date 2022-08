Seit Jahren schon ärgern sich die Anwohner in Markgrafenheide über den Zustand ihres Strandes. Das Problem: Hundehalter sammelten die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht ein. Mit der Einführung einer neuen Strandsatzung sei das Problem noch einmal deutlich schlimmer geworden.

Rostock. Mit der Familie an den Strand von Markgrafenheide gehen: Für Sophia Zimmermann kommt das nicht mehr infrage. Der Ekel sei zu groß. „Überall liegen die Hinterlassenschaften der dort frei laufenden Hunde“, sagt sie in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates. Zwar sei dies in den vergangenen Jahren vereinzelt immer wieder einmal vorgekommen, doch nie sei es so schlimm gewesen wie jetzt. Als Grund dafür sieht die junge Frau die neue Strandsatzung der Hansestadt.

Demnach sei der Abschnitt zwischen den Aufgängen 24 und 25 in der Zeit zwischen 20 Uhr am Abend und 8 Uhr morgens nun als Hundestrand ausgeschrieben. Die wenigsten würden sich allerdings an die zeitliche Begrenzung halten. „Den ganzen Tag über sieht man dort Hunde rumlaufen“, schildert die Rostockerin die Situation an der Wasserkante.