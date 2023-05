Dortmund-Fan (62) aus Brandenburg wird in Markgrafenheide ausgeraubt

Rostock. Ein Mann aus Brandenburg ist am Sonnabendabend in Rostock Opfer einer Raubstraftat geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 62-Jährige im Dünenweg im Ortsteil Markgrafenheide von vier Personen zu Boden geworfen und getreten worden. Anschließend wurden dem Mann sein Trikot des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, eine Vereinsjacke und ein Fanschal entrissen.

Markgrafenheide: Polizei stellt vier Tatverdächtige fest

Zeugen beobachteten den Vorfall und eilten dem Mann zur Hilfe. Daraufhin entfernten sich die Täter. Eine Nahbereichsfahndung führte zur Feststellung von vier möglichen Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 19 Jahren an der Haltestelle „Taterhörn“. Die geraubten Fan-Artikel wurden allerdings nicht gefunden.

Gegen die vier Personen wird wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt.

