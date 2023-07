﻿Seit 20 Jahren immer Markgrafenheide: Das lockt die Menschen an den Ostsee-Strand

„Badewanne der Rostocker“

Wer an heißen Tagen ein entspanntes Plätzchen am Strand sucht, wird in Markgrafenheide bei Rostock fündig. Die OZ hat getestet: Wie teuer ist der Parkplatz, wie weit ist der Strand, wo gibt es Toiletten und wo leckeres Eis und Sommercocktails.

