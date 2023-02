﻿Hamburger Marktschreier zu Besuch in Rostock: Diese Schnäppchen warten auf Kunden

Noch bis Samstag gastieren Wurst-Achim, Aal-Hinnerk, Käse-Mai und Co. auf dem Neuen Markt in Rostock. Trotz Inflation und Krise versuchen sie, ihre Preise so niedrig wie möglich zu halten – abgerechnet wird pro Kilo. Was die Marktschreier in ihrem Repertoire haben und wie viel das kostet.

Rostock. Gewürzsalami, Katenrauchwurst und zarte Wiener Würstchen – insgesamt drei Kilogramm für 25 Euro packt „Wurst-Achim“ in den Plastikbeutel. Die XL-Tüte zum Schnäppchenpreis ist das Sonderangebot, das Kunden bei ihm am Wagen auf dem Neuen Markt in Rostock abstauben können. „Wurst-Achim“ ist der Künstlername, unter dem Joachim Pfaff seit 36 Jahren auf Wochen- und Spezialmärkten seine Ware an den Mann und die Frau bringt. Er ist Mitglied der „Echten Gilde der Marktschreier“ aus Hamburg. Zusammen mit den Kollegen der Branche gastiert er seit Donnerstag auf dem Platz vor dem Rathaus.

Schon am Vormittag, noch vor der offiziellen Eröffnung der ersten Marktschreiertage in der Hansestadt, füllt sich der Neue Markt – erst zögerlich, dann wird es rasch immer voller. Die Tüten mit Wurst scheinen besonders gefragt. „Im Norden muss immer Mettwurst drin sein, im Süden wird eher Salami genommen“, so Wurst-Achim.

Publikumsliebling wird Deutscher Meister im Marktschreien

Zu seinem Beruf sei der gelernte Einkäufer für Obst und Gemüse eher zufällig gekommen, hat es inzwischen aber zum Deutschen Meister im Marktschreien geschafft. Bestimmt wird per Publikumswahl. Zu den Veranstaltungen – 45 sind es in diesem Jahr deutschlandweit – werden Stimmzettel verteilt, mittels derer die Besucher für ihren Favoriten votieren können. Abgerechnet wird zum Schluss.

„Heute machen wir das Auto leer“, skandiert Wurst-Achim, behauptet, er müsse morgen wieder Schweine fahren. „Die sehen aus wie der Aal-Mann“, frotzelt er über den Platz in Richtung seines Kollegen Aal-Hinnerk. Der zeigt kurz auf, pöbelt zurück und wendet sich seinen Kunden zu – mit einem Räucheraal in der Hand. „Willst du Forelle dazu oder Makrele?“, fragt der Marktschreier eine Kundin. Die reicht einen 50-Euro-Schein hoch, um ihre Auswahl zu bezahlen. „Wer 50 Euro gibt, hat Glück, der bekommt 25 Euro zurück“, kommentiert Aal-Hinnerk den Handel und reicht das Paket herunter.

Räucheraal, Forelle und Makrele gibt es am Stand von Aal-Hinnerk. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Bei dem Angebot zugeschlagen hat Doris Beck aus Rostock. Mit Sohn Boris und Schwester Anna Nagel hat sie am Donnerstagvormittag ganz gezielt den Neuen Markt angesteuert – um die Marktschreier zu erleben und das ein oder andere Schnäppchen zu machen. „Ich habe die in Hamburg schon einmal erlebt. Das ist so lustig, ich könnte mir das den ganzen Tag anhören“, so Anna Nagel. Hinzu kommt: „Die Angebote sind wirklich günstig. Zu dem Preis bekomme ich das im Laden nicht“, sagt die Rostockerin.

Die Angebote der Hamburger Marktschreier lassen sich Anna Nagel, Boris und Doris Beck (v. l.) nicht entgehen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Natürlich seien es die Schnäppchen, die die Menschen anlocken, aber auch das ganze Drumherum, so Achim Borgschulze, der die Veranstaltungen mit der „Echten Gilde der Marktschreier“ aus Hamburg organisiert. In Rostock sind die ihm zufolge zum ersten Mal in diesem Format. Schon am Donnerstagvormittag ist er überzeugt von dem Erfolg der Marktschreiertage in der Hansestadt. „Dass es bereits so voll ist, zeigt doch eindeutig, wie groß das Interesse ist, dass die Leute Lust auf Events haben.“

Händler versuchen, Preise trotz Inflation niedrig zu halten

Auch versuchten die Händler trotz Inflation und Energiekrise, die Preise so gering wie möglich zu halten. Für den Drei-Kilo-Beutel Wurst habe der Händler vor Krieg und Krise mit etwa 8 bis 9 Euro Wareneinsatz rechnen müssen, inzwischen liege der bei 13 bis 14 Euro – und die Betriebskosten hätten sich auch erhöht. Zum Vergleich: Im Februar 2019 kamen drei Kilo Wurst vom Truck bei einem Event in Fürstenwalde (Brandenburg) noch 15 Euro.

Teigwaren zum Schnäppchenpreise gibt es bei Nudel-Kiri. Er ist Mitglied der „Echten Gilde der Marktschreier“ aus Hamburg. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die zahlen Kunden in Rostock dieser Tage für den Drei-Kilo-Eimer bei Käse-Mai. Ein Paket im Warenwert von 29 Euro gibt es bei Nudel-Kiri für 20 Euro und die Tüte mit 14 verschiedenen Schokoladensorten, Keksen und Pralinen bei Milka-Maxx für rund 20 Euro. Noch bis Sonnabend gastieren die Mitglieder der „Echten Gilde der Marktschreier“ aus Hamburg auf dem Neuen Markt in Rostock. Am Freitag bieten sie von 10 bis 19 Uhr ihre Waren an, am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr.