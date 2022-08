Lang war es ruhig um die historische Mühlendammschleuse in Rostock. Nun liegt ein neues Gutachten zu dem Bauwerk vor. Ergebnis: Eine Sanierung ist möglich, aber teuer. Doch es gäbe auch rechtliche Hürden. Denn Bund und Land wollen keinen Wassersport in diesem Bereich der Warnow.

Rostock. Die alten Schleusentore liegen an Land und rosten vor sich hin. In der Schleusenkammer wächst Gras. Seit mehr als zwei Jahren gibt es die Mühlendammschleuse an der Warnow de facto nicht mehr. Um Rostocks wichtigste Trinkwasser-Quelle vor Hochwasser und somit vor Salzwasser zu schützen, ließ das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA) die Schleuse zuschütten. Gebraucht, so die Sicht der Bundesbehörde, wurde die Schleuse eh nicht mehr.

Und an dem aktuellen Zustand dürfte sich auch in Zukunft nichts ändern. Denn um die Schleuse wieder nutzbar zu machen, müsste die Stadt mindestens zwei Millionen Euro ausgeben. Das geht aus einer neuen Machbarkeitsstudie hervor, die Ende des Jahres in der Bürgerschaft beraten werden soll.

Das Hin und Her um die Schleuse

Das Papier wurde vom Planungs- und Ingenieurbüro Inros Lackner SE im Auftrag des Hafenamtes erarbeitet – und als „nicht-öffentlich“ deklariert. Denn: Seit mehr als zehn Jahren gibt es um die Mühlendammschleuse immer wieder hitzige und emotionale Debatten in Rostock. Während das WSA keinerlei Bedarf mehr für das seit 2015 denkmalgeschützte Bauwerk sieht und stattdessen um Rostocks Trinkwasser fürchtet (es wird nur einige Meter flussaufwärts aus der Warnow entnommen), will der Verein „Rettet die Mühlendammschleuse“ die Kammer samt Toren wieder herrichten lassen – für Wassersportler, möglicherweise auch wieder für Schifffahrt auf dem Fluss.

Arne Schühler und Nancy Rossmannek aus Kröpelin überqueren mit ihrem Stehpaddel-Brett die Slipanlage an der ehemaligen Mühlendammschleuse. Für ein Wasserfahrzeug dieser Größe ist das kein Problem. Aber Schuhe sind notwendig, denn barfuß auf dem Steg ist es sehr unangenehm. © Quelle: Ove Arscholl

Eine erste Studie kam bereits zu dem Schluss, dass selbst für eine touristische Nutzung – für Paddler, Ruderboote, Kanus – kaum Bedarf besteht. Die Stadt ließ dennoch vier Varianten prüfen. Auch aufgrund des hohen öffentlichen Drucks, den die Schleuser-Retter aufgebaut haben: Immerhin hatten sie mehr als 10 000 Unterschriften für den Erhalt des Bauwerks gesammelt.

Diese Optionen liegen auf dem Tisch

Eine nahezu originalgetreue Instandsetzung der Schleuse, damit sie wieder von bis zu 20 Meter langen und fünf Meter breiten Booten genutzt werden kann, wäre die teuerste der vier Varianten: Inklusive kleiner „Vorhäfen“ auf beiden Schleusenseiten und einem vier Meter hohen Hochwasserschutz würde das Vorhaben wohl um die 4,6 Millionen Euro kosten – plus rund 70 000 Euro jährlich für den Betrieb.

Die anderen Sanierungsvarianten – jeweils etwas kleiner als der bisherige Schleusenzustand – würden immer noch um die zwei Millionen Euro kosten, rechnen die Gutachter von Inros Lackner SE in der Machbarkeitsstudie vor. Die Fachleute des Büros empfehlen der Stadt aus diversen Gründen ihre Variante 4: Die Schleuse bleibt mit Kies gefüllt, für Boote bis zur Länge eines Ruder-Achters gibt es eine neue Bootsschleppanlage über den Mühlendamm hinweg. Kosten: gerade Mal um die 105 000 Euro. Und: Lediglich in puncto „touristische Nutzung“ sei die Schleppe „schlechter als die übrigen Varianten zu bewerten“.

Und eine touristische Nutzung, wie sie auch die Schleusen-Retter anstreben, sei gar nicht so wünschenswert: Die Warnow flussaufwärts der Schleuse befinde sich in der „Schutzzone 2“. In der seien „alle Maßnahmen zu vermeiden, die den Zustrom von Besuchern fördern“. Im Klartext: Um Rostocks Trinkwasser zu schützen, sollen gar keine neuen Wassersport-Touristen angelockt werden.

Schweigen bei Politik und Befürwortern

In der Politik will sich noch niemand zu der Machbarkeitsstudie offen äußern. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber, dass Rostock sich die „großen“ Varianten weder leisten kann noch leisten wolle. Es läuft also – wenn überhaupt – auf die „Spar-Variante“ hinaus.

Detlef Krause, Vorsitzender der Mühlendammschleusen-Retter und bekanntestes Gesicht der Kampagne zum Erhalt, wollte sich auf Anfrage zunächst nicht äußern: „Wir werden dem Hafen- und Senmannsamt im September unsere offizielle Stellungnahme zur Studie übermitteln und bis dahin auch keine öffentliche Debatte führen.“