Der Rostock Rapper Marteria schockte seine Fans am Mittwoch mit einer traurigen Nachricht. Sein Alter Ego Marsimoto steht wohl vor dem Aus. Doch ein Abschiedsgeschenk hat er noch an seine Fans.

Rostock. Das Alter Ego des Rostocker Rappers Marteria, Marismoto, steht nach 16 Jahren offenbar vor dem Aus. Während es für Marteria erfolgreiche Jahre waren, ist es still geworden um den grünen Mann mit der Maske. Das letzte Album erschien im Jahr 2018, und die offizielle Website zeigt nur eine Fehlermeldung.

Doch ein kurzes Lebenszeichen von „Marsi“ gab es dann doch. Auf dem San Hejmo Festival 2022 in Berlin. Dort übernahm er per Videoschalte auf der Waldbühne. „Noch einmal tanzen wir durch grünen Rauch, doch dann hör‘ ich für immer auf. Zwei null zwei drei – vier Zahlen für die Ewigkeit.“, orakelte der Hansestädter. Diese kryptische Botschaft machte seinen Fans zwei Dinge deutlich. Ein neues Album wird wohl 2023 erscheinen, aber danach ist wohl Schluss. Weitere Informationen zum noch namenlosen neuen Album gab es nicht.

Marteria-Konzert schnell ausverkauft

Unterdessen hat die Rückkehr des Rappers Marteria ins Rostocker Ostseestadion für einen Ansturm auf die Tickets gesorgt. „Das Ostseestadion war innerhalb von einer Stunde ausverkauft! Ich kann es nicht glauben. Sprachlos“, schrieb der gebürtige Rostocker, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, am Mittwoch auf Facebook. Am Mittwoch war der Vorverkauf für das Konzert am 2. September 2023 gestartet und endete demnach auch kurze Zeit später wieder.

Am Dienstag hatte der Musiker in Rostock-Warnemünde noch mit einer Aktion für das Konzert geworben: Er verschenkte persönlich rund 500 Fischbrötchen auf der Warnemünder Mole. Zusätzlich zu den Brötchen gab es auch Codes, die ein Vorkaufsrecht auf die Tickets einräumten.Das erneute Stadionkonzert hatte Marteria überraschend am Sonntag angekündigt. Der bekennende Fan des FC Hansa Rostock hat selbst in der Jugend des Vereines gespielt. Im Ostseestadion war er schon einmal 2018 aufgetreten.

Von OZ