Rostock. So oder so haben die beiden sicherlich eine gute Zeit gehabt: Die Rapper-Freunde Marteria und Casper feierten am Samstagabend gemeinsam im Rostocker Ostseestadion. Beide sind bekennende Fußballfans, nun traten "ihre" Vereine gegeneinander an: Hansa Rostock spielte gegen Arminia Bielefeld.

Küsschen von Marteria statt Punkte für Bielefeld