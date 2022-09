Mega-Aktion für Marteria-Fans: Der Rostocker Rapper entert Warnemünde, um im Ostseebad den offiziellen Presale zu starten. Wer vorbeikommt, bekommt mit etwas Glück einen Code zum Kartenkaufen und was zu Essen. Wann und wo es losgeht, wann das Konzert 2023 im Ostseestadion stattfindet – alle Infos.

Rostock. Diesen Termin haben tausende Hip-Hop-Fans lange herbeigesehnt: Marteria (39) lässt es 2023 erneut im Ostseestadion krachen. Nun steht auch fest, wann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünf Jahre nach seinem legendären Showdown legt der Rostocker Rapper nach und kehrt für ein weiteres „Heimspiel“ ins Hansa-Rostock-Wohnzimmer zurück. Bei seinem Gig 2018 ließen 32 000 Fans das Stadion beben. Für einen Nachschlag müssen sie sich nun nur noch knapp ein Jahr gedulden.

Am 2. September 2023 wird Marteria im Ostseestadion die Bühne entern. Einen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, konnten sich 5500 Fans im Mai dieses Jahres holen. Damals gab Marteria in der Rostocker Stadthalle den Auftakt für seine große „Vollkontakt“-Tour.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fan-Aktion in Warnemünde

Die Mega-Sause steigt zwar erst im kommenden Jahr, aber Marteria entert Rostock schon jetzt. Am Dienstag (6. September 2022) steht erst eine Bootsfahrt vor Warnemünde auf dem Programm (Abfahrt am Pier 1-4). Im Anschluss, ab 16 Uhr, ist eine Fan-Aktion am Bahnhof 1D (Mittelmole), geplant, die Fans schmecken dürfte:

Um 16 Uhr können sich 500 glückliche Fans leckere Fischbrötchen und Promotion-Codes für den Ticket-Presale persönlich bei Marteria, der gebürtig Marten Laciny heißt, abholen. Der Presale startet um 15 Uhr. Der allgemeine Vorverkaufsstart beginnt am Mittwoch ab 10 Uhr.