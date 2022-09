Marteria im Ostseestadion Rostock – Trotz ausverkauftem Konzert noch an Tickets kommen

Rostock. Mit großem Bahnhof hat der Rapper Marteria aus Rostock am Dienstag in Warnemünde sein Konzert 2023 im Ostseestadion promotet. Für die ersten 500 Fans gab es Fischbrötchen und Promotion-Codes für den Ticket-Presale persönlich von Marteria.

Startschuss für den regulären Kartenverkauf war am Mittwoch 10 Uhr. Wer Karten für das Konzert-Highlight im September nächsten Jahres ergattern wollte, musste jedoch schnell sein. Binnen weniger Stunden waren die Tickets beim Online-Kartenanbieter Eventim vergriffen.

Der FC Hansa Rostock hatte ein Sonder-Kontingent von 5000 Tickets in seinem Online-Shop im Angebot, auch diese Tickets waren schnell ausverkauft.

„Ich liebe euch, mein Rostock“

Marteria setzte auf Instagram einen Post ab, dass das Konzert ausverkauft ist und schrieb begeistert. „Unfassbar!!! Das Ostseestadion war innerhalb von einer Stunde ausverkauft! Ich kann es nicht glauben. Sprachlos. Ich liebe euch, mein Rostock.“

Beim Konzert 2018 im Ostseestadion war die Konzert-Arena mit 33000 Besuchern ebenfalls ausverkauft. Fans schwärmen bis heute vom „Heimspiel“ des Rostocker Rappers.

Ostseestadion: immer noch Karten verfügbar

Marteria überraschte seine Fans am späten Nachmittag des Mittwochs dann mit einem Zusatztermin am 1. September 2023. Für die zweite Show sind immer noch Karten bei eventim oder im Shop des Ostseestadions. Eventim bietet auch einen Service an, bei dem Fans ihre Karten an andere weiterverkaufen können, sollten sie selbst doch nicht zum Konzert gehen können. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

