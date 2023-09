﻿Marteria im Rostocker Ostseestadion: Der Gänsehaut-Moment kommt ganz zum Schluss

Rostock. Auf der großen Bühne wehen am Freitagabend Rostock-Fahnen. Auf einem Turm in der Mitte des Ostseestadions steht Rapper Marteria. Er hat Tränen in den Augen, während er singt: „Ich zieh’ los und such’ mein Glück. Doch dein Licht zieht mich zu dir zurück. Mein Rostock.“ Und die 30 000 Fans singen lautstark mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Publikum werden Hansa-Schals hochgehalten, auf den Rängen sorgen Handy-Taschenlampen für ein Lichtermeer. Es ist das emotionale Finale des Abends. Der Gänsehaut-Moment. Nach dem Song verlässt Marten Laciny ohne weitere Worte die Fläche. Zuvor hatte er bereits betont: Der Gedanke an „heute und morgen hat mit Kraft gegeben.“

Marten Laciny, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist Rostocker durch und durch: Aufgewachsen in Groß Klein, noch heute glühender Fan des FC Hansa Rostock. Mit dem Auftritt im Ostseestadion hat er sich 2018 einen Traum erfüllt, in diesem Jahr ist er zurück für zwei „Heimspiele“ in der Spielstätte „seines“ Fußballclubs. Die Hymne „Mein Rostock“ ist eine musikalische Liebeserklärung an seine Geburtsstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stimmung im Ostseestadion: „Ich will 5000 Marteria-Girls sehen“

Rückblick: Er und die Fans haben mehr als ein Jahr darauf gewartet, sagt Marteria, als er schließlich – begleitet von frenetischem Jubel – kurz nach 20 Uhr die Show eröffnet. Und verspricht: Das wird mehr als ein normales Konzert.

Und die Fans zeigen schon beim Hit „Endboss“, dass sie Bock haben, mit ihrem Idol „von Level zu Level“ zu springen. Die Aufforderung Marterias, auch Fans auf den Sitzplätzen sollen aufstehen, braucht es fast gar nicht. Kaum einen hält es auf seinem Platz. Alle sind bereit, zu feiern, „bis die Wolken wieder lila sind“.

Dem Rapper gehört von der ersten Minute an die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Auch Marten Laciny selbst sucht unermüdlich den Kontakt zum Publikum, zeigt, dass er einer von ihnen ist. Der 40-Jährige fordert sie immer und immer wieder auf, die Hände in die Höhe zu reißen. Und die Fans machen mit. Überall im Infield bilden sich später kleinere und größere Moshpits. Bei „Marteria-Girls“ fordert er die Männer auf, die weiblichen Fans auf die Schultern zu nehmen. „Egal, ob ihr euch kennt. Ich will mindestens 5000 Marteria-Girls oben sehen.“

Marteria spielt alte wie neue Lieder für Rostocker Fans

Man sieht ihm an – das Konzert ist auch für ihn ein besonderes. „Das Wunder von Rostock – das ist Mecklenburg-Vorpommern“, ruft er beim Song „Welt der Wunder“. Weitere Lieder, die lautstark mitgesungen werden: „Scotty beam mich hoch“, „El Presidente“, „Strandkinder“ und „Aliens“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Marteria spielt mit „Eintagsliebe“ sowohl einen alten Song, „den ich seit zehn Jahren nicht gespielt habe“, als auch seinen allerneusten Hit. „Der Mensch stammt von Waffen ab“ ist erst vor wenigen Tagen erschienen. Und er hat eine klare Botschaft: „Wär diese Welt gerecht, müssten die Schlauchboote nicht fahren.“ Der 40-Jährige überrascht die Fans: „Es gibt dazu noch kein Musikvideo – ich hab gedacht, das machen wir einfach hier.“ Tosender Applaus – die Fans heben ihre Arme hoch, bilden Herzen.

Überraschungen am Freitag: Musikvideodreh und spezielle Gäste

Später folgen weitere Überraschungen. Der stolze Vater holt für einen Song Sohn Louis auf die Bühne. Und für „Lila Wolken“ steht Marteria erstmals seit Jahren wieder mit Miss Platnum und Yasha auf der Bühne. „Das gibt es nur in Rostock.“

Was die Stimmung betrifft, ist kaum noch Luft nach oben. Marten Laciny hat mal wieder gezeigt – seine Konzerte in Rostock sind Shows der Superlative. Die erste Neuauflage des Auftritts im Ostseestadion von 2018 ist gelungen – und macht Lust auf die nächste Show am Sonnabend. Fans dürfen gespannt sein, was sich ihr Star dann überlegt hat.

OZ